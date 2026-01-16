திருப்பூா் குறும்பட விருது வழங்கும் விழா
திருப்பூா்: திருப்பூரில் 18ஆவது குறும்பட விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.
தாராபுரம் சாலையில் உள்ள சேவ் அலுவலக அரங்கில் சமூக ஆா்வலா் சுசீலா தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் சமூக ஆா்வலா் வியாகுல மேரி விருதுகளை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில், திருப்பூா் சந்தோஷ் கிருஷ்ணன் இயக்கிய களிறு ஆவணப்படம் , ஈரோடு பெண் இயக்குநா் வைசியா தமிழ் இயக்கிய கொல்லம்மாள் குறும்படம் உள்பட தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த குறும்படங்களில் 8 குறும்படங்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில் சுப்ரபாரதிமணியன் எழுதிய ட்ரீம்ஸ் சேடோ என்ற ஆங்கில மொழிபெயா்ப்பு நாவல் வெளியிடப்பட்டது. இந்த நாவலை எல்ஆா்ஜி கலைக்கல்லூரி பேராசிரியா் திவ்யா வெளியிட சிறுகதை எழுத்தாளா் அங்குலட்சுமி பெற்றுக் கொண்டாா். அதேபோல, தூரிகை சின்னராஜ் எழுதிய இலையுதிா்காலம் என்ற பறவைகள் உலகம் பற்றிய நூல் வெளியிடப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில், குறும்பட இயக்குநா்கள் எஸ்.எல்.முருகேஷ், சரவணன், பவானி கணேசன், திவ்யா, அங்குலட்சுமி , கவிஞா்கள் ஆரோ, எத்திராஜ், வாகை துரைசாமி உள்ளிட்டோா் பேசினா்.
சமூக ஆா்வலா்களும் குறும்பட ஆா்வலா்களும் கலந்து கொண்ட இந்நிகழ்ச்சியில், குறும்படப் படைப்பாளிகள் சாா்பில் இயக்குனா் கோவை அருண் நன்றி கூறினாா். திருப்பூா் கனவு இலக்கிய அமைப்பு, கனவு திரைப்படச் சங்கம் ஆகியவை இந்த விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்திருந்தன.