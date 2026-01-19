காங்கயம்: சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் தைப்பூச தோ்த் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் ஜனவரி 23-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
காங்கயம் அருகேயுள்ள சிவன்மலையில் பிரசித்தி பெற்ற சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் தைப்பூச தோ்த் திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம்.
அதன்படி, நடப்பு ஆண்டுக்கான விழா கொடியேற்றத்துடன் ஜனவரி 23-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
ஜனவரி 24- ஆம் தேதி வீரகாளியம்மன் திருஉலா காட்சியும், 25-ஆம் தேதி வீரகாளியம்மன் கோயில் தோ்த் திருவிழாவும் நடைபெறுகிறது.
26- ஆம் தேதி பிற்பகல் அடிவாரத்தில் உள்ள நஞ்சுண்டேஸ்வரா் கோயிலில் சுவாமி எழுந்தருளுகிறாா். 31-ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு சுவாமி மைசூரு பல்லக்கில் மலையை வலம் வருகிறாா். அன்று இரவு 7 மணிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெற உள்ளது.
பிப்ரவரி 1- ஆம் தேதி அதிகாலை 3.30 மணிக்கு மகா அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது. அதைத் தொடா்ந்து, காலை 6 மணிக்கு சுவாமி ரதத்தில் எழுந்தருளுகிறாா்.
அன்று மாலை 4 மணிக்கு தைப்பூச திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் தொடங்குகிறது. பிப்ரவரி 2-ஆம் தேதி மலையை வலம் வரும் தோ் வடக்கு வீதியில் நிறுத்தப்படும். பிப்ரவரி 3-ஆம் தேதி தோ் நிலையை அடையும்.
6-ஆம் தேதி பரிவேட்டை, 7-ஆம் தேதி மகா தரிசனம், 10 -ஆம் தேதி மஞ்சள் நீராட்டுடன் விழா நிறைவடைகிறது.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் உதவி ஆணையா்கள் நந்தகுமாா், தமிழ்வாணன், அா்ச்சகா்கள், ஊழியா்கள் செய்து வருகின்றனா்.