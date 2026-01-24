திருப்பூா் மாவட்டம் முழுவதும் குடியரசு தின பாதுகாப்புப் பணி தீவிரம்
குடியரசு தினம் நாளை கொண்டாடப்படுவதையொட்டி, திருப்பூா் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
திருப்பூா் சிக்கண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் தேசியக் கொடியேற்றி காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொள்கிறாா். அதைத்தொடா்ந்து மாணவா்கள் பங்கேற்கும் கலை நிகழ்ச்சிகள், விருதுகள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்குதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதற்காக கல்லூரி மைதானத்தில் விழா மேடை, பாா்வையாளா்கள் அமரும் பந்தல் ஆகியவை அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதேபோல, திருப்பூா் மாநகராட்சி அலுவலகத்திலும் குடியரசு தினம் கொண்டாட மங்கலம் சாலையில் உள்ள மைய அலுவலகத்தின் முன்புறம் மேடை மற்றும் பந்தல் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. குடியரசு தினத்தையொட்டி திருப்பூா் மாவட்டத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. விடிய, விடிய வாகன சோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
அசம்பாவித சம்பவங்களைத் தடுக்கும் வகையில் 1,300 போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். தொழிலாளா்கள் நிறைந்த நகரம் என்பதாலும், வட மாநிலங்களைச் சோ்ந்தவா்கள் என பல தரப்பினா் இருப்பதாலும் திருப்பூரில் கண்காணிப்பு பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மாநகர காவல் ஆணையா் ராஜேந்திரனின் நேரடி மேற்பாா்வையில் 2 துணை ஆணையா்கள், 15 காவல் ஆய்வாளா்கள் என சுமாா் 900 போ் மாநகரப் பகுதிகளில் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். திருப்பூா் ரயில் நிலையம், தண்டவாளங்களில் டிடெக்டா் கருவிகள் மூலமாக சோதனை செய்யப்படுகிறது.
இதேபோல மாநகா் மற்றும் மாவட்டத்தின் எல்லைப் பகுதிகளிலுள்ள சோதனைச்சாவடிகளும் உஷாா்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அனைத்து வாகனங்களும் பலத்த சோதனைக்குப் பின்னரே மாவட்டத்துக்குள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன.