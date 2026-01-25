திருப்பூர்
புகையிலைப் பொருள்கள் வைத்திருந்த 2 போ் கைது
புகையிலைப் பொருள்கள் வைத்திருந்த 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருப்பூா் ரயில் நிலையம் முன் வடக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் திடீா் சோதனையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது, அங்கு சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் வந்த நபரிடம் சோதனை மேற்கொண்டபோது, 12 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், அவா் திருப்பூரைச் சோ்ந்த அறிவு (36) என்பதும், விற்பனைக்காக புகையிலைப் பொருள்களை கொண்டு சென்றதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த புகையிலைப் பொருள்களையும் பறிமுதல் செய்தனா்.
இதேபோல, திருப்பூா் பெரியாண்டிபாளையம் அருகே புகையிலைப் பொருள்கள் வைத்திருந்த முகமது மைதின் (39) என்பவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த 220 கிராம் புகையிலைப் பொருள்களைப் பறிமுதல் செய்தனா்.