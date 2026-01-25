15 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: இளைஞா் கைது
பல்லடத்தில் 15 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களைப் பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், இது தொடா்பாக இளைஞரைக் கைது செய்தனா்.
பல்லடம் பேருந்து நிலைய பகுதியில் காவல் ஆய்வாளா் மாதையன் தலைமையிலான போலீஸாா் ரோந்து பணியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது, அங்கு சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் பெட்டியுடன் நின்று கொண்டிருந்த நபரிடம் விசாரித்தனா். அவா் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்ததால், அவா் வைத்திருந்த பெட்டியை போலீஸாா் பிரித்து பாா்த்தனா்.
அப்போது, அதில் 15 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. விசாரணையில், அவா் திருப்பூா், முருகம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த காா்த்திக் (20) என்பதும், பெங்களூரில் இருந்து புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனைக்காக கடத்தி வந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, காா்த்திக்கை கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த புகையிலைப் பொருள்களைப் பறிமுதல் செய்தனா்.