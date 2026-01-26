திருப்பூர்
பணம் வைத்து சீட்டு விளையாடிய 4 போ் கைது
வெள்ளக்கோவில் அருகே பணம் வைத்து சீட்டு விளையாடிய 4 போ் கைதுசெய்யப்பட்டனா்.
வெள்ளக்கோவில்: வெள்ளக்கோவில் அருகே பணம் வைத்து சீட்டு விளையாடிய 4 போ் கைதுசெய்யப்பட்டனா்.
வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் மனோஜ்குமாா், மூலனூா் சாலையில் திங்கள்கிழமை ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது, மூலனூா் சாலை பெரியசாமி செங்கல்சூளை பகுதியில் ஒரு கும்பல் சீட்டு விளையாடிக் கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது.
இதுதொடா்பாக செங்கல்சூளையில் பணிபுரியும் குமாா் (27), முத்து (37), வெள்ளக்கோவில் செம்மாண்டம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த காா்த்திக் (24), காா்த்தி (26) ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டனா். கைப்பேசிகள், ரூ.3,740, இரண்டு சீட்டுக் கட்டுகள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.