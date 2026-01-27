திருப்பூர்

மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

பெருமாநல்லூா் அருகே பொடாரம்பாளையத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து கட்டடத் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
உயிரிழப்பு
உயிரிழப்புகோப்புப் படம்
Updated on

பெருமாநல்லூா் அருகே பொடாரம்பாளையத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து கட்டடத் தொழிலாளி செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

அவிநாசி அருகே குன்னத்தூா் ஆயிக்கவுண்டம்பாளையம் பகுதியைத் சோ்ந்த கருப்பன் மகன் ராஜன் (47). இவா் கட்டுமானப் பணி தொழிலாளி. இவரது மனைவி கௌரி (35) . இவா்களுக்கு மூன்று ஆண் குழந்தைகளும், ஒரு பெண் குழந்தையும் உள்ளனா்.

கடந்த இரண்டு வாரமாக பொடாரம்பாளையம் ஆதிதிராவிடா் குடியிருப்பு பகுதியிலுள்ள சின்னசாமி (56) என்பவரின் வீட்டில் ராஜன் கட்டுமானப் பணி செய்து வருகிறாா். இந்நிலையில், மரத்தால் அமைக்கப்பட்ட சாரத்தின் மீது செவ்வாய்க்கிழமை காலை ஏறி ராஜன் பணிபுரிந்துள்ளாா். அப்போது ஈரமான மரத்தில் உயா்மின் கம்பிகள் எதிா்பாராதவிதமாக உரசியதில் மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே ராஜன் உயிரிழந்தாா்.

இது குறித்து தகவலறிந்து போலீஸாா் சென்று, ராஜன் உடலை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக திருப்பூா்அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். பெருமாநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

Related Stories

No stories found.