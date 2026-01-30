திருப்பூர்
இன்றைய மின் தடை-குன்னத்தூா், வேலம்பாளையம், குறிச்சி!
காலை 9 மணி முதல் மாலை 4மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என, அவிநாசி மின்வாரியத்தினா் தெரிவித்துள்ளனா்.
குன்னத்தூா், வேலம்பாளையம், குறிச்சி ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால், கீழ்கண்ட பகுதிகளில் சனிக்கிழமை(ஜன.30) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என, அவிநாசி மின்வாரியத்தினா் தெரிவித்துள்ளனா்.
மின் தடை ஏற்படும் பகுதிகள்-குன்னத்தூா்- குறிச்சி, தாளப்பதி, குன்னத்தூா் நகா், தாளப்பதி, காவுத்தம்பாளையம், செங்காளிபாளையம், ஆதியூா், திருவாய்முதலியூா், சி.ஜி.வலசு, தட்சம்பாளையம், ஆலம்பாளையம், திருப்பதி காா்டன், பாலாஜிநகா், சுண்டக்காம்பாளையம், குருவாயூரப்பன் நகா், வாமனகவுண்டன்பாளையம். வேலம்பாளையம், கணபதிபாளையம், வெள்ளிரவெளி, செம்மாண்டம்பாளையம். குறிச்சி-கம்மாளகுட்டை, சந்தைபாளையம், சித்தாண்டிபாளையம், வலையபாளையம், தொட்டிபாளையம்.