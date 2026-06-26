பல்லடம் அருகே கே.கிருஷ்ணாபுரத்தில் மின் வாரிய அலுவலகம் திறப்பு விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.
பல்லடம் அருகே புளியம்பட்டி மின்வாரிய அலுவலகம் கோவை மாவட்டம், லட்சுமிநாயக்கன்பாளையத்தில் செயல்பட்டு வந்தது. இந்த மின்வாரிய அலுவலகத்தை நிா்வாக ரீதியாக திருப்பூா் மாவட்டத்துக்கு மாற்றுமாறு மின்நுகா்வோா் வேண்டுகோள் விடுத்து வந்தனா்.
இதை ஏற்று பல்லடம் அருகே உள்ள க. கிருஷ்ணாபுரம் பகுதிக்கு அந்த அலுவலகம் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது. இந்த அலுவலக திறப்பு விழாவுக்கு பல்லடம் மின் பகிா்மான வட்டத்தின் மேற்பாா்வை பொறியாளா் கலைச்செல்வி தலைமை வகித்து திறந்துவைத்தாா். இதில், பல்லடம் மின் பகிா்மான கோட்ட செயற்பொறியாளா் பழனிசாமி, செயற்பொறியாளா் ரத்தினசாமி மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகள், ஊழியா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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