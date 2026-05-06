வெள்ளக்கோவிலில் மது போதையில் மயங்கிக் கிடந்தவா் உயிரிழந்தாா்.
காங்கயம் பாப்பினி வாழைத்தோட்ட பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பாபு (40). திருமணம் ஆகவில்லை. பெற்றோா் 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இறந்து விட்டனா். கடந்த பல மாதங்களாக வெள்ளக்கோவில் பகுதியில் தங்கியிருந்து கிடைத்த கூலி வேலைக்குச் சென்று வந்தாா். தீவிர குடிப்பழக்கம் இருந்தது. காங்கயம் சாலையிலுள்ள திரையரங்கம் அருகே திங்கள்கிழமை இரவு மதுபோதையில் ஒரு பேக்கரியில் படுத்துக் கிடந்துள்ளாா். காலையில் பாா்த்தபோது இறந்து கிடந்தது தெரியவந்தது. அவருடைய சடலம் காங்கயம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. புகாரின் பேரில், வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் மனோஜ்குமாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.
தொடர்புடையது
மது போதையில் தகராறு: இளைஞா்அடித்துக் கொலை
காா் மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு
தோ்தல் பறக்கும் படை அலுவலா்களிடம் மது போதையில் தகராறில் ஈடுபட்டவா் கைது
மது குடித்தவா் கிணற்றில் விழுந்து பலி
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை