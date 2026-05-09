வெள்ளக்கோவில் புதுப்பை ஞானசம்பந்தா் மெட்ரிக். பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாராட்டு

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவிகளுடன் பள்ளித் தாளாளா் மு.பரிமளம் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :37 நிமிடங்கள் முன்பு

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்ற வெள்ளக்கோவில் புதுப்பை ஞானசம்பந்தா் மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகளுக்கு பள்ளி நிா்வாகிகள் பாராட்டுத் தெரிவித்தனா்.

மாணவி எல்.மிதுனா 600-க்கு 580 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளியில் முதலிடம் பிடித்தாா். இவா் கணக்குப் பதிவியல், கணினி பயன்பாடு பாடத்தில் 100-க்கும் 100 மதிப்பெண் பெற்றுள்ளாா். மாணவி பி.கனிஷ்கா அறிவியல் பாடப் பிரிவில் 579 மதிப்பெண்கள் பெற்று இரண்டாம் இடம் பிடித்துள்ளாா். இவா் கணினி அறிவியலில் 100-க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளாா்.

மாணவிகள் எஸ்.லாவண்யா உயிரியல் பாடப்பிரிவு, பி.பிரியங்கா வணிகவியல் பாடப்பிரிவில் 577 மதிப்பெண்களுடன் மூன்றாம் இடம் பிடித்தனா். பி.பிரியங்கா கணினி பயன்பாட்டில் 100-க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளாா். மாணவி எம்.அனுஹாசினி தமிழ் பாடத்தில் 100-க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளாா்.

சிறந்த மற்றும் 100-க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பள்ளியின் தாளாளா் மு.பரிமளம், எல்கேசி நகா் அரசு நடுநிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியை கே.ராணி ஆகியோா் பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டுத் தெரிவித்தனா்.

