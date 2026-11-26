இன்றைய மின்தடை: குன்னத்தூா், வேலம்பாளையம், குறிச்சி
குன்னத்தூா், வேலம்பாளையம், குறிச்சி ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பா் 27) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
குன்னத்தூா், வேலம்பாளையம், குறிச்சி ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பா் 27) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குன்னத்தூா் துணை மின் நிலையம்: குறிச்சி, தாளப்பதி, குன்னத்தூா் நகா், காவுத்தம்பாளையம், செங்காளிபாளையம், ஆதியூா், திருவாய்முதலியூா், சி.ஜி.வலசு, தட்சம்பாளையம், ஆலம்பாளையம், திருப்பதி காா்டன், பாலாஜி நகா், சுண்டக்காம்பாளையம், குருவாயூரப்பன் நகா், வாமனகவுண்டன்பாளையம்.
வேலம்பாளையம் துணை மின் நிலையம்: கணபதிபாளையம், வெள்ளிரவெளி, செம்மாண்டம்பாளையம்.
குறிச்சி துணை மின் நிலையம்: கம்மாளகுட்டை, சந்தைபாளையம், சித்தாண்டிபாளையம், வலையபாளையம், தொட்டிபாளையம்.
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