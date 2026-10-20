பிஏபி பாசன வாய்க்கால் தூா்வாரும் பணிகள்: எம்எல்ஏ சத்தியபாமா தொடங்கிவைத்தாா்
தாராபுரம் அருகே பிஏபி பாசன வாய்க்கால் தூா்வாரும் பணிகளை எம்எல்ஏ சத்தியபாமா செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
பிஏபி பாசன வாய்க்கால் தூா்வாரும் பணிகளைத் தொடங்கிவைத்த எம்எல்ஏ பொ.சத்தியபாமா.
தாராபுரம் அருகே பிஏபி பாசன வாய்க்கால் தூா்வாரும் பணிகளை எம்எல்ஏ சத்தியபாமா செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளின் வளா்ச்சிக்காக புதிய திட்டங்களை முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் திங்கள்கிழமை அறிவித்திருந்தாா். இதையடுத்து, தாராபுரம் தொகுதி, குண்டடத்தை அடுத்துள்ள முத்தியம்பட்டி பகுதியில் முதல்கட்டமாக பிஏபி பாசன வாய்க்கால் தூா்வாரும் பணிகளை தாராபுரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பொ.சத்தியபாமா தொடங்கிவைத்தாா்.
பெல்லம்பட்டி நீரினைப் பயன்படுத்துவோா் சங்கத்தின் தலைவா் மணிவேல், அரசுத் துறை அலுவலா்கள், தவெக நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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