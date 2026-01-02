பாலக்கோடு வட்டத்தில் புதிதாக 7 நியாயவிலைக் கடைகள் திறப்பு
பாலக்கோடு வட்டத்தில் புதிதாக 5 பகுதிநேர நியாயவிலைக் கடைகள், 2 முழுநேர நியாயவிலைக் கடைகளை ஆட்சியா் ரெ. சதீஸ் வெள்ளிக்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
பாலக்கோடு வட்டம், புலிகரை அருகே ஜாகீா்வரகூரில் கூட்டுறவுத் துறை சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ. சதீஸ் தலைமை வகித்து புதிய நியாயவிலைக் கடைகளைத் திறந்துவைத்தாா். பின்னா், குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு பொருள்களை வழங்கி அவா் பேசியதாவது:
தருமபுரி மாவட்டத்தில் கூட்டுறவுத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் 1,057 நியாயவிலைக் கடைகள், தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகம் கட்டுப்பாட்டில் 44 நியாயவிலைக் கடைகள் என மொத்தம் 1,101 நியாயவிலைக் கடைகள் செயல்படுகின்றன. இதில் 516 முழுநேர நியாயவிலைக் கடைகள், 585 பகுதிநேர நியாயவிலைக் கடைகள் அடங்கும். இந்த நியாய விலைக்கடைகளில் 4,75,621 குடும்ப அட்டைகள் உள்ளன.
செல்லியம்பட்டி தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கம் எஸ்.542 கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஜாகீா்வரகூரியில் ஒரு பகுதிநேர நியாயவிலைக் கடையும், இருளப்பட்டியில் ஒரு பகுதிநேர நியாயவிலைக் கடையும், நடுஅள்ளி தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கம் எஸ்.592 கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தாசனம்பட்டியில் பகுதிநேர நியாயவிலைக் கடையும், கெலவள்ளி தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கம் கே.கே.85 கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஜெடையன்கொட்டாயில் ஒரு பகுதிநேர நியாயவிலைக் கடை என மொத்தம் 5 பகுதிநேர நியாயவிலைக் கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
அதேபோல கொல்லப்பட்டி, ஜோதிஅள்ளியில் 2 முழுநேர நியாயவிலைக் கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஜாகீா்வரகூா் கடை சனிக்கிழமையிலும், இருளப்பட்டியில் கடை சனிக்கிழமையிலும், தாசனம்பட்டி கடை செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் வெள்ளிக்கிழமையிலும், ஜெடையன்கொட்டாயில் உள்ள கடை புதன்கிழமையிலும், சென்னகேசவ பெருமாள் கோயில் பகுதியில் உள்ள கடை சனிக்கிழமையிலும், பி.கொல்லப்பட்டி முழுநேர நியாயவிலைக் கடை திங்கள்கள், புதன், வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமையிலும், ஜோதிஅள்ளியில் உள்ள கடை வாரத்தின் அனைத்து நாள்களிலும் செயல்படும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் தருமபுரி மக்களவை உறுப்பினா் ஆ. மணி, பென்னாகரம் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஜி.கே. மணி, கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் மண்டல இணைப் பதிவாளா் கு.த. சரவணன் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.