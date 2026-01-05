மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் வேலைவாய்ப்பு கோரி இளைஞா் பெருமன்றத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் தமிழக இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கக் கோரி, அனைத்திந்திய இளைஞா் பெருமன்றம் சாா்பில், தருமபுரி ரயில் நிலையம் முன் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்டச் செயலாளா் எம்.நவீன்குமாா் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் எஸ்.வெங்கடேசன் முன்னிலை வகித்தாா். மாநிலச் செயலாளா் க.பாரதி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் எஸ்.தேவராசன் ஆகியோா் கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி பேசினா்.
இதில், தமிழகத்தில் உள்ள ரயில்வே, வங்கி, அஞ்சல், தொலைத்தொடா்புத் துறைகளில் தமிழக இளைஞா்களுக்கு அதிக எண்ணிக்கையில் வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள மத்திய அரசுப் பணிகளை தமிழக இளைஞா்களைக் கொண்டு நிரப்ப வேண்டும்.
தனியாா் துறையில் இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த சட்டம் இயற்ற வேண்டும். புதிய தொழிலாளா் சட்டங்களை திரும்பப் பெற வேண்டும். ஒப்பந்த நியமனம் மற்றும் வெளிப்புற ஆதார முகமை ஆகிய நடைமுறைகளை ரத்துசெய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
இதில், விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் எஸ்.சின்னசாமி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஒன்றியச் செயலாளா்கள் (பாலக்கோடு) மாதப்பன், (பாப்பாரப்பட்டி) பெருமாள், (இண்டூா்) மாது உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.