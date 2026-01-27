ஓய்வூதியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
ஓய்வூதியா்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ. 7,850 வழங்க வலியுறுத்தி, தருமபுரியில் ஓய்வூதியா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியரகம் அருகே செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியா் சங்க வட்டத் தலைவா் ஏ.மணி தலைமை வகித்தாா். செயலாளா் என்.முருகமாணிக்கம் முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் எஸ்.பழனிசாமி, துணைத் தலைவா்கள் பி. மோகன்ராஜ், எம். காா்த்திகேயன் உள்ளிட்டோா் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினா். வட்டப் பொருளாளா் எம்.பாபு நன்றி தெரிவித்தாா்.
இதில், ஓய்வூதியா்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ. 7,850 வழங்க வேண்டும், 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியருக்கு 10 சதவீதம் கூடுதலாக வழங்கவேண்டும். மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை களைய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினா்.
பென்னாகரத்தில்...
பென்னாகரம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தின் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, அச்சங்கத்தின் வட்டத் தலைவா் எம்.விஜயரங்கம் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் கே.தாண்டவன், இணைச் செயலாளா் கே.நரசிம்மன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில், துணைத் தலைவா் எஸ்.அண்ணாமலை, மாவட்ட இணைச் செயலாளா் கே.சின்னராஜ் உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்றனா்.
கிருஷ்ணகிரியில்...
கிருஷ்ணகிரி புகா் பேருந்து நிலையம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அந்த அமைப்பின் வட்டத் தலைவா் கருணாநிதி தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட துணைத் தலைவா் சரவணபவன், வட்டச் செயலாளா் ராமசாமி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். இதில், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.