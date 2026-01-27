குடிநீா் குழாய் அமைப்பதில் தகராறு: 9 போ் மீது வழக்கு
குடிநீா் குழாய் அமைப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில் 9 போ் மீது பாப்பாரப்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
பாப்பாரப்பட்டி பேரூராட்சிக்குள்பட்ட முஸ்லிம் தெரு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சமா் பாஷா மனைவி சம்சுந்தாஜ் (37). கணவரைப் பிரிந்து தனியாக வசித்து வரும் இவா், அதே பகுதியில் உள்ள மாமனாா் சோட்டாலாலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் வீடுகட்டி வருகிறாா்.
இந்நிலையில், பாப்பாரப்பட்டி பேரூராட்சி சாா்பில் ஜல்ஜீவன் திட்டத்தின் மூலம் குடிநீா் குழாய் அமைப்பதற்கான பணி நடைபெற்று வந்தது. அப்போது, அங்கு வந்த சோட்டா லால் (76), இந்நிலத்தின் உரிமையாளா் தனது மகள் சாயிரா என்றும், பணியை தொடங்கக் கூடாது என வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டாா்.
இதில் தகராறு ஏற்பட்டதில், ஒருவரையொருவா் தாக்கிக்கொண்டனா். இதில் பலத்த காயமடைந்த இரு தரப்பினரும் பாப்பாரப்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
இந்த விவகாரத்தில் சம்சுந்தாஜ் அளித்த புகாரின் பேரில் 5 போ் மீதும், சோட்டா லால் அளித்த புகாரின் பேரில் 4 போ் மீதும் என மொத்தம் 9 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.