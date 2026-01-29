தருமபுரி
நாளைய மின்தடை
சனிக்கிழமை (ஜன. 31) காலை 10 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கிருஷ்ணாபுரம்
தருமபுரி கோட்டம், கிருஷ்ணாபுரம் துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால், சனிக்கிழமை (ஜன. 31) காலை 10 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்தடை பகுதிகள்: கிருஷ்ணாபுரம், கன்னிப்பட்டி, இண்டமங்கலம், வன்னியகுளம், திப்பம்பட்டி, எம்.கே.புதூா், முருங்கப்பட்டி, நாகசமுத்திரம், புழுதிக்கரை, சவுளுப்பட்டி, வகுத்துப்பட்டி, பி.மோட்டுப்பட்டி, சி.மோட்டுப்பட்டி, காட்டம்பட்டி, ஒன்னியம்பட்டி.