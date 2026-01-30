ஒகேனக்கல் காவிரி ஆறு நிலவியல் அமைப்பு மிகை நீா்த் திட்டத்தை நிறைவேற்ற பாதிப்பாக அமைந்துள்ளது!
ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றின் நிலவியல் அமைப்பு மிகை நீா்த்திட்டத்தை நிறைவேற்ற பாதிப்பாக அமைந்துள்ளது என தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் தெரிவித்தாா்.
தருமபுரி மாவட்ட விவசாயிகள் குறைகேட்புக் கூட்டம் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள அதியன் கூட்ட அரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் மாவட்ட விவசாயிகளின் நீண்ட கால கோரிக்கையாக உள்ள மழை, வெள்ளக் காலங்களில் காவிரி ஆற்றில் மிகையாக செல்லும் நீரை, தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஏரிகளுக்கு கொண்டுசெல்லும் மிகை நீா்த் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
பொதியன்பள்ளம் அணைக்கட்டிலிருந்து ஏரிகளுக்கு தண்ணீா் கொண்டுவரும் திட்டம், வாணியாறு நீரேற்றும் திட்டம், தும்பலஅள்ளி அணைக்கு தென்பெண்ணை ஆற்றில் எண்ணேகொள்புதூரிலிருந்து தண்ணீா் கொண்டும்செல்லம் திட்டம் ஆகிய கோரிக்கைகள் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ளன.
இவற்றின் தற்போதைய நிலை குறித்து விளக்க வேண்டும். அதேபோல இத்திட்டங்களை விரைந்து நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி விவசாயிகள் பேசினா்.
இதற்கு ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் பதிலளித்து பேசியதாவது: காவிரி ஆற்றில் மழை வெள்ளக் காலங்களில் மிகையாக செல்லும் நீரை மாவட்டத்தில் உள்ள ஏரிகளுக்கு கொண்டுசெல்லும் திட்டத்தின் சாத்தியக் கூறுகள் குறித்து ஆராயப்பட்டது. இதில் நீரேற்றும் திட்டம் மூலம் இதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்துகின்றனா்.
ஆனால், ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றின் நிலவியல் அமைப்பு இதற்கு பாதிப்பாக உள்ளது. ஏனெனில், மாவட்டத்தின் சம நிலபரப்பில் இருந்து ஒகேனக்கல் காவிரி ஆறு சுமாா் 250 அடி ஆழத்தில் செல்கிறது. இந்த வேறுபாடு காரணமாக நீரேற்றும் திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியாத நிலை ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. எனவே, இதில் பொருள் செலவு கூடுதலாகும் என்பதை தவிர, ஆற்று நீரை ஏரிகளுக்கு தண்ணீா் கொண்டுவர இயலாத நிலைதான் ஏற்படும். அதேநேரத்தில் ஓரளவுக்கு ஆழம் குறைவான நிலையில் செல்லும் காவிரி ஆற்றின் பகுதியில் இருந்து சாத்தியமுள்ள ஏரிகளுக்கு தண்ணீா் கொண்டுவரும் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான ஆய்வுகள் தொடா்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
வாணியாறு நீரேற்றும் திட்டமும் இதேநிலையில் தான் உள்ளதாக சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்கள் தெரிவித்துள்ளனா். எனவே, பொதியன்பள்ளம் அணைக்கட்டிலிருந்து அருகில் உள்ள ஏரிகளுக்கு தண்ணீா் கொண்டு வரும் திட்டம் சாத்தியமுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. இதுதொடா்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
தும்பலஅள்ளி இணைப்புக் கால்வாய்த் திட்டம் உள்ளிட்ட மற்ற நீா்ப்பாசனத் திட்டங்கள் நிறைவேற்றுவதற்கான பணிகள் தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன என்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து நில வழிகாட்டுதல் மதிப்பின்படியே ஆவணங்களை சாா்பதிவாளா் அலுவலங்களில் பதிவுசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கரும்பு வெட்டுக்கூலி அதிகமாக உள்ளதால் விவசாயிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருகின்றனா். இதைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட வீட்டுமனைகளுக்கு செல்லும் பகுதியில் அமைக்கப்படும் சாலைகளை அருகில் உள்ள பொதுமக்கள் பயன்படுத்த தடைசெய்து கட்டப்படும் சுற்றுச்சுவா்களை அகற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் பேசினா்.
அப்போது குறுக்கிட்ட மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கவிதா, விவசாயிகளுக்கு பிரச்னைகள் இருந்தால் கரும்பு பயிா் சாகுபடியை கைவிட்டு, வேறு பயிருக்கு மாறிக் கொள்ளலாம் என்றாா். இதற்கு விவசாயிகளிடையே அதிருப்தி ஏற்பட்டு, எந்தப் பயிா் சாகுபடி செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகள் எப்படி கூறலாம் என வாக்குவாதம் செய்தனா். அப்போது, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலை செயலாட்சியா் பிரியா, அந்தக் கருத்தை திரும்பப்பெற்றுக் கொள்வதாக தெரிவித்தாா். இதையடுத்து விவசாயிகள் சமாதானம் அடைந்தனா்.