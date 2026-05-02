Dinamani
தருமபுரி

அரசுப் பேருந்து மோதியதில் ஒரு வயது குழந்தை உயிரிழப்பு

Updated On :2 மே 2026, 7:17 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தருமபுரி அருகே அரசுப் பேருந்து மோதியதில் ஒரு வயது குழந்தை நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தது.

தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு வட்டம், பி. செட்டி அள்ளி, சாமியாா் நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் குமாா். இவரது மனைவி காவியா (28). இவா்களுக்கு வா்ஷினி (7), ரோஷினி (4), வினோதினி (1) என மூன்று மகள்கள் உள்ளனா். குமாா் கட்டட மேஸ்திரியாக வேலை பாா்த்து வருகிறாா்.

காவியா வீட்டிலிருந்து குழந்தைகளை பராமரித்து வருகிறாா். இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை வீட்டிலிருந்தபோது, மூன்றாவது மகள் வினோதினி வீட்டைவிட்டு வெளியேறி சாலைக்கு சென்றுள்ளாா்.

திடீரென இதைக் கவனித்த காவியா ஓடிச்சென்று குழந்தையை தூக்குவதற்குள், அவ்வழியே பாலக்கோட்டிலிருந்து சென்னப்பன் கொட்டாய் நோக்கிச் சென்ற அரசுப் பேருந்து குழந்தைமீது மோதியது. இதில் குழந்தை நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தது.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் மாரண்ட அள்ளி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

பெருமாநல்லூா் அருகே லாரியின் சக்கரத்தில் சிக்கி 4 வயது குழந்தை உயிரிழப்பு

