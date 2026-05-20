Dinamani
தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
தருமபுரி

அரூரில் இளைஞா் தூக்கிட்டு தற்கொலை

அரூா் அம்பேத்கா் நகரில் இளைஞா் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

News image

பிரதிப் படம்

Updated On :20 மே 2026, 2:17 am IST

Syndication

அரூா் அம்பேத்கா் நகரில் இளைஞா் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

அரூா் அம்பேத்கா் நகரைச் சோ்ந்த சின்னதாசன் மகன் ரிஷி ஆதவன் (25). இவா் வீட்டில் யாரும் இல்லாதபோது, வீட்டின் கதவை உள்பக்கமாக பூட்டிவிட்டு, சேலையில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்தாா்.

தகவல் அறிந்த அக்கம்பக்கத்தினா் அவரது சடலத்தை மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

இந்த சம்பவம் குறித்து ரிஷி ஆதவனின் சகோதரி தீபலட்சுமி அளித்த புகாரின் பேரில் அரூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு  நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].

தொடர்புடையது

அரூரில் மிதமான மழை

அரூரில் மிதமான மழை

இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

கட்டடத் தொழிலாளி தற்கொலை

கட்டடத் தொழிலாளி தற்கொலை

எலக்ட்ரீஷியன் தூக்கிட்டு தற்கொலை

எலக்ட்ரீஷியன் தூக்கிட்டு தற்கொலை

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்