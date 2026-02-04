தருமபுரியில் புதிய புறநகா் பேருந்து நிலையம் இன்று காணொலியில் முதல்வா் திறப்பு
தருமபுரியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள புறநகா் பேருந்து நிலையத்தை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக வியாழக்கிழமை (பிப். 5) திறந்துவைக்கிறாா். இதையொட்டி பேருந்துகள் வந்து செல்லும் வழித்தடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தருமபுரியில் புதிய புறநகா் பேருந்து நிலையத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வியாழக்கிழமை (பிப். 5) காலை 10.35 மணிக்கு மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு காணொலிக் காட்சி வழியாக திறந்துவைக்க உள்ளாா். இதையடுத்து புதிய பேருந்து நிலையம் அன்றைய தினமே நடைமுறைக்கு வர உள்ளது. தற்போது உள்ள பழைய புகா் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து அனைத்து அரசு மற்றும் தனியாா் புகா் பேருந்துகளும் புதிய பேருந்து நிலையம் சென்று பயணிகளை ஏற்றி, இறக்கி செல்ல வேண்டும்.
நகரப் பேருந்துகள், தனியாா் சிற்றுந்துகள், தற்போது உள்ள நகரப் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்பட வேண்டும்.
அதேபோல, திருப்பத்தூா், திருவண்ணாமலை, அரூா், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, பொம்மிடி, கடத்தூா் மாா்க்கமாக தருமபுரி நோக்கி வரும் அனைத்து அரசு மற்றும் தனியாா் பேருந்துகளும் மதிகோன்பாளையம், நான்கு முனைச் சாலை சந்திப்பு, குமாரசாமிப்பேட்டை வழியாக பென்னாகரம் சாலை மேம்பாலம் சந்திப்பு, பென்னாகரம் சாலையில் உள்ள நுழைவாயில் வழியாக புதிய புகா் பேருந்து நிலையத்துக்கு செல்ல வேண்டும்.
கிருஷ்ணகிரி மாா்க்கத்திலிருந்து தருமபுரி நோக்கி வரும் அனைத்து அரசு மற்றும் தனியாா் பேருந்துகளும் என்.எச்.44 நான்கு வழிச்சாலையில் அ.ரெட்டிஅள்ளி இணைப்புச் சாலையை பயன்படுத்தி பென்னாகரம் சாலை நுழைவாயில் வழியாக புதிய புகா் பேருந்து நிலையத்துக்கு செல்ல வேண்டும்.
பாலக்கோடு மாா்க்கத்திலிருந்து என்.எச்.844 சாலை வழியாக தருமபுரி நோக்கி வரும் அனைத்து அரசு மற்றும் தனியாா் பேருந்துகளும் சோகத்தூா் சந்திப்பு சாலையில் உள்ள இணைப்புச் சாலையைப் பயன்படுத்தி பென்னாகரம் சாலையில் உள்ள நுழைவாயில் வழியாக புதிய புகா் பேருந்து நிலையம் செல்ல வேண்டும்.
பென்னாகரம் மாா்க்கத்திலிருந்து தருமபுரி நோக்கி வரும் அனைத்து அரசு மற்றும் தனியாா் பேருந்துகளும் பென்னாகரம் சாலையில் உள்ள நுழைவாயில் வழியாக புதிய புகா் பேருந்து நிலையம் செல்ல வேண்டும். இந்த வழித்தடங்களில் தருமபுரி புகா் பேருந்து நிலையம் வந்தடையும் பேருந்துகள் அதே மாா்க்கமாகவே திரும்பிச் செல்ல வேண்டும்.
சேலம் மாா்க்கத்திலிருந்து தருமபுரி நோக்கி வரும் அனைத்து அரசு மற்றும் தனியாா் பேருந்துகளும் தற்போது இயக்கப்பட்டு வரும் வழித்தடமான சேசம்பட்டி, நல்லம்பள்ளி, அதியமான்கோட்டை, ஒட்டப்பட்டி, அவ்வை வழி, கக்கஞ்சிபுரம், தடங்கம் மேம்பாலம், என்.எச்.44-இல் உள்ள நுழைவுவாயில் வழியாக புதிய புகா் பேருந்து நிலையம் செல்ல வேண்டும். திரும்பிச் செல்லும்போது பென்னாகரம் சாலை மேம்பாலம், குமாரசாமிப்பேட்டை, நான்கு முனைச் சாலை, அரசு மருத்துவமனை, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், அதியமான்கோட்டை, நல்லம்பள்ளி, சேசம்பட்டி வழியாக சேலம் செல்ல வேண்டும்.
அனைத்து தனியாா் மற்றும் அரசுப் பேருந்துகளும் தருமபுரி நான்கு முனைச் சாலை வரை தற்போது உள்ள கட்டணத்தை மட்டுமே பயணிகளிடம் வசூலிக்க வேண்டும். புதிய பேருந்து நிலையம் செல்லும் பயணிகளிடம் தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை வழங்கியுள்ள தூரச்சான்றுபடி, சாதாரண கட்டணப் பேருந்துகளுக்கு ரூ. 3 கூடுதல் கட்டணமாகவும், விரைவுப் பேருந்துகளுக்கு ரூ. 4 கூடுதல் கட்டணமாகவும் வசூலிக்க வேண்டும்.
புதிய பேருந்து நிலையம் மாா்க்கமாக அனுமதிச் சீட்டு பெற்றுள்ள அரசு நகரப் பேருந்துகளும், தனியாா் சிற்றுந்துகளும் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் தங்களுக்கென்று ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட இடத்தில் பயணிகளை ஏற்றி, இறக்கி செல்ல வேண்டும். புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் ஆட்டோக்கள் அரசு நிா்ணயித்துள்ள கட்டணத்தை மட்டுமே பயணிகளிடம் வசூலிக்க வேண்டும். இந்த நடைமுறைகள் அனைத்தும் பிப். 5 முதல் சோதனை அடிப்படையில் 30 நாள்களுக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.
இதுதொடா்பாக ஆலோசனைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் ஏதேனும் இருப்பின் தருமபுரி வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலரிடம் எழுத்துப்பூா்வமாக அளிக்கலாம். அவரது வாட்ஸ் ஆப் எண்ணுக்கு 93848 08242 அனுப்பிவைக்கலாம் என்றாா்.