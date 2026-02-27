தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்த நாளையொட்டி 1500 பயனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகளை முன்னாள் அமைச்சரும், திமுக தருமபுரி மேற்கு மாவட்டச் செயலருமான பி.பழனியப்பன் வழங்கினாா்.
திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினின் 73 ஆவது பிறந்த நாள் விழா மாா்ச் 1-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, தருமபுரி திமுக மேற்கு மாவட்டம் சாா்பில் நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, கடத்தூா், செட்டிக்கரை ஆகிய இடங்களில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த விழாவில், முன்னாள் அமைச்சரும், தருமபுரி மேற்கு மாவட்டச் செயலருமான பி.பழனியப்பன் தலைமை வகித்து, தூய்மைப் பணியாளா்கள், தூய்மைக் காவலா்கள், மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டிகளை இயக்குபவா்கள், மக்கள் நலப் பணியாளா்கள், புதுவாழ்வு திட்டப் பணியாளா்கள், ஆதரவற்றோா், முதியோா் உள்ளிட்ட 1500 பயனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.
விழாவில், ஒன்றியச் செயலா்கள் சிவப்பிரகாசம், நெப்போலியன், முத்துக்குமாா், கடத்தூா் பேரூராட்சி தலைவா் மணி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
பட விளக்கம்...
பயனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கிய தருமபுரி மேற்கு மாவட்டச் செயலா் பி.பழனியப்பன்.
