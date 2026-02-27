Dinamani
தருமபுரி

புதிய பேருந்து நிலையம்: சுயலாபத்துக்காக சிலா் எதிா்க்கின்றனா் ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் பேச்சு

தருமபுரி புதிய பேருந்து நிலையம் சிறப்பாக செயல்பட தொடங்கியுள்ளது. சிலா் சுயலாபத்துக்காகவும், அரசியலுக்காகவும் எதிா்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனா் என்று மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் தெரிவித்தாா்.

News image
தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ. சதீஸ். உடன் அரசு அலுவலா்கள் மற்றும் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற விவசாயிகள்.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 7:20 pm

தருமபுரி மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் ஆட்சியரகத்தில் ஆட்சியா் ரெ. சதீஷ் தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இக்கூட்டத்தில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள், விவசாயிகள் சங்கப் பிரதிநிதிகள் பேசுகையில், பொம்மிடி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பகுதிகளில் சா்க்கரை ஆலைகளிலிருந்து கரும்பு விவசாயிகளுக்கு அனுப்பிய தொகையை எடுக்க முடியாத நிலை உள்ளது. இதற்கு உரிய தீா்வு காண வேண்டும்.

சா்க்கரை ஆலை மூலம் மாதம்தோறும் அனுப்பப்படும் பயிற்சி கையேடு புத்தகம் விவசாயிகளுக்கு முறையாக சென்றுசேர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கிருஷ்ணகிரி அணையின் வலதுபுற கால்வாய் மூலமாக காரிமங்கலம் பகுதியில் உள்ள ஏரிகளுக்கு முறையாக தண்ணீா் கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.

வாணியாறு அணையின் உபரிநீா் கடைமடை பகுதிக்கு வந்து சேரவில்லை. தருமபுரியில் புகா் பேருந்து நிலையம் இடமாற்றம் தொடா்பாக வணிகா்கள் கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனா். புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து நகரப் பகுதிக்கு கூடுதல் நகரப் பேருந்துகளை இயக்குவதுடன் வணிகா்கள் பிரச்னைகளுக்கும் தீா்வு காணவேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திப் பேசினா்.

விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளுக்கு பதில் அளித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ. சதீஷ் பேசுகையில்,

விவசாயிகள் கோரிக்கைகளை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டுசென்று தீா்வுகாண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தருமபுரி மாவட்டத்தில் கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு மக்கள்தொகை 8 லட்சம் அதிகரித்துள்ளது. அதுபோல வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்துள்ளது. மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படைக் கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்துவது அரசின் கடமை.

தருமபுரி புதிய புகா் பேருந்து நிலையம் சிறப்பாக செயல்பட தொடங்கியுள்ளது. வளா்ச்சி அதிகரிக்கும்போது மாற்றங்கள் இயல்பாக ஏற்படும். சிலா் தங்களது சுயலாபத்துக்காகவும், அரசியலுக்காகவும் புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனா். பொதுமக்கள் தரப்பில் எந்த எதிா்ப்பும் எழவில்லை. புதிய மற்றும் பழைய பேருந்து நிலையங்களுக்கு இடையே கூடுதல் நகரப் பேருந்துகளை இயக்கவும், இணைப்பு சாலைகளை விரிவாக்கம் செய்யவும் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன என்றாா்.

இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கவிதா, கோபாலபுரம் சுப்ரமணிய சிவா கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலை மேலாண்மை இயக்குநா் ஆா்.பிரியா, பாலக்கோடு சாா்க்கரை ஆலை மேலாண்மை இயக்குநா் ரவி, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) கவிதா, வேளாண் இணை இயக்குநா் பழனிசாமி, தருமபுரி வருவாய் கோட்டாட்சியா் இரா. காயத்ரி, கால்நடை பராமாரிப்புத் துறை மண்டல இணை இயக்குநா்அ.மரியசுந்தா், வேளாண் துணை இயக்குநா் சித்ரா, அரசுத் துறை அலுவலா்கள், விவசாய சங்கப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் விவசாயிகள் கலந்துகொண்டனா்.

தருமபுரி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஆட்சியா் ஆய்வு

போக்குவரத்து நெரிசல்: தருமபுரி புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு இணைப்புச் சாலை வசதி தேவை

பேருந்து நிலையம் மாற்றம்: அதிமுகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்

தருமபுரியில் புதிய புறநகா் பேருந்து நிலையம் இன்று காணொலியில் முதல்வா் திறப்பு

