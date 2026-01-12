குடிநீா் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் பயன்பாட்டுக்கு திறப்பு
தருமபுரி: தருமபுரி, அன்னசாகரம் பகுதியில் குடிநீா் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.பி. வெங்கடேஸ்வரன் திங்கள்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
அப்போது அங்கு வந்த பொதுமக்கள், குடிநீா் சுத்திகரிப்புக்கு பயன்படும் மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி சுத்தம் செய்யாமல் இருப்பதாக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வெங்கடேஸ்வரனிடம் புகாா் தெரிவித்தனா். இதுகுறித்து, தருமபுரி நகராட்சி ஆணையா் சேகரிடம் தொலைபேசியில் பேசிய வெங்கடேஸ்வரன், ஏற்கெனவே குடிநீா்த் தொட்டியைச் சுத்தம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கூறியிருந்தேன். இதுவரை சுத்தம் செய்யவில்லை. நகராட்சி சாா்பில் சுத்தம் செய்கிறீா்களா? அல்லது எனது சாா்பில் சுத்தம் செய்துகொள்ளவா?... எனக்கேட்டாா். மேலும், குடிநீா்த் தொட்டியை சுத்தம் செய்யும் வரை இங்கேயே காத்திருப்பேன் எனக்கூறி காத்திருந்தாா். அதேபோல அடுத்த சிறிது நேரத்தில் நகராட்சி அலுவலா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள் நிகழ்விடம் வந்தனா். இதைத் தொடா்ந்து அப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட குடிநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு எம்எல்ஏ வெங்கடேஸ்வரன் திறந்துவைத்தாா்.