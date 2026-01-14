செவித்திறன் குறையுடையோா் பள்ளியில் பொங்கல் விழா
தருமபுரி அருகே இலக்கியம்பட்டி, செவித்திறன் குறையுடையோருக்கான அரசுப் பள்ளியில் நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் கலந்துகொண்டு, மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினாா்.
பொங்கல் திருநாளையொட்டி, செவித்திறன் குறையுடையோா் பள்ளியில் பொங்கல் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த விழாவில், காதுகேளாதோா், பாா்வையற்ற, மனநலன் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு புட்டியில் தண்ணீா் நிரப்புதல், லெமன் ஸ்பூன், இசை நாற்காலி, ஓட்டப் போட்டிகள், கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
போட்டிகளில் சிறப்பிடம் வகித்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகளையும், அனைத்து மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு சா்க்கரை பொங்கல் மற்றும் இனிப்புகளையும் வழங்கி ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் பேசினாா்.
இதில், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சித் திட்ட இயக்குநா் ரூபன் சங்கா் ராஜ், உதவி இயக்குநா் (ஊராட்சிகள்) விமல் ரவிக்குமாா், அலுவலா்கள், செவித்திறன் குறையுடையோருக்கான அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா்கள் மற்றும் மாணவ, மாணவிகள் கலந்துகொண்டனா்.
ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் பொங்கல் விழா:
தருமபுரி ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் மாவட்ட நிா்வாகம் மற்றும் சுற்றுலாத் துறை சாா்பில் சமத்துவ பொங்கல் விழா நடைபெற்றது. இதில், அரசு அலுவலா்கள், ஊழியா்கள், பணியாளா்களுக்கு கோலப்போட்டிகள், உறியடித்தல், கயிறு இழுத்தல், இசை நாற்காலி ஆகியப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. அதேபோல தப்பாட்டம், ஒயிலாட்டம், பரதநாட்டியம் ஆகிய கலைநிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன. மாவட்ட ஆட்சியா் ரெ.சதீஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் அனைத்துத் துறை மாவட்ட அளவிலான அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா். இதில், அனைவருக்கும் பொங்கல் வழங்கப்பட்டது.
நகராட்சியில் பொங்கல் விழா:
தருமபுரி நகராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் சமத்துவ பொங்கல் விழா நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் ஆணையா் இரா.சேகா், நகா்மன்றத் தலைவா் லட்சுமி மாது ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். இதில், தமிழா் பாரம்பரிய முறைப்படி பொங்கல் வைத்து விழா கொண்டாடப்பட்டது. தருமபுரி மக்களவை உறுப்பினா் ஆ.மணி சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று, தூய்மைப் பணியாளா்கள், நகராட்சி அலுவலா்கள், பணியாளா்கள், நகா்மன்ற உறுப்பினா்களுக்கு பொங்கல், இனிப்புகளை வழங்கி பேசினாா்.