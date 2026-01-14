வளம், வளா்ச்சி காணும் பொங்கலாக அமையட்டும்: எம்எல்ஏ ஜி.கே.மணி வாழ்த்து
தை பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி அனைவருக்கும் எல்லாம் வளமும், வளா்ச்சியும் காணும் நிலை உருவாக வேண்டும் என வாழ்த்துவதாக பாமக கௌரவத் தலைவரும், பென்னாகரம் எம்எல்ஏவுமான ஜி.கே.மணி தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறியுள்ளதாவது:
பொங்கல் திருநாள், போகி பொங்கல், மாட்டுப் பொங்கல், காணும் பொங்கல் என நான்கு நாள்கள் கொண்டாடப்படும் உன்னத திருவிழா. உழவுத் தொழிலுக்கு, கால்நடைகளுக்கு நன்றி பாராட்டும், பாரம்பரிய வளம் பெறும் திருவிழா. உங்கள் பணியில், நீங்கள் செய்யும் தொழில்கள் அனைத்திலும் உங்கள் சக்தி, திறன், தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி போன்ற செயற்கரிய செயல்களால் சாதனை நிகழட்டும். இல்லறமே நல்லறம், மகப்பேறு மாண்புடையது, குடும்பத்தில் பெண்கள் பங்களிப்பு, ஆண்களின் கடும் உழைப்பு, பொருளாதார மேம்பாடு அடுத்த தலைமுறை, வருங்கால உங்கள் சந்ததியரை உயா்த்தி நிறுத்தும்.
இப்பிறவியில் எல்லோரும் ஒற்றுமையுடன் இணக்கத்துடன் வாழ்வதே பெரும் சிறப்பு. தூய மனதுடன், மனத்தெளிவுடன், செயல் திட்டம் வகுத்து செயல்பட்டால் எடுக்கும் செயல்களில் வெற்றி நிச்சயம். இளைய தலைமுறையினா் மது, கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள்கள் பழக்கத்திற்கு ஆளாகாமல் காத்துக் கொள்வது பெற்றோரின் கடமை.
அதோடு தரமான கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, தொழில், பொருளாதாரம் மேம்பாடு மிக முக்கியம். தைத் திருநாளில் தாங்களும் தங்கள் குடும்பத்தினரும் மகிழ்ச்சியுடன் மனநிறையுடனும் எல்லா வளமும், வளா்ச்சியும் காணும் பொங்கலாக அமைய பிராா்த்தனை செய்வதாக கூறி, அவா் பொங்கல் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளாா்.