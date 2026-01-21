கறிக்கோழி வளா்ப்புக்கான கூலி 20 சதவிகிதம் உயா்த்த கோரி மனு.
தமிழ்நாடு கறிக்கோழி வளா்ப்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் சாா்பில் முத்தரப்பு பேச்சு வாா்த்தை நடத்தி, கறிக்கோழி வளா்ப்புக்கு 20 சதவிகிதம் வளா்ப்பு நிதியை உயா்த்தக் கோரி அந்த சங்கத்தினா் தருமபுரி கோட்டாட்சியா் காயத்ரியிடம் புதன்கிழமை மனு அளித்தனா்.
பென்னாகரம் அருகே பருவதன அள்ளி பகுதியில் நடைபெற்ற மக்கள் தொடா்பு திட்ட முகாமில் தமிழ்நாடு கறிக்கோழி வளா்ப்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாவட்ட செயலாளா் ஜீவானந்தம் அளித்த கோரிக்கை மணிவில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழ்நாடு கறிக்கோழி வளா்ப்பு விவசாயிகள் சங்கமானது பல்வேறு பகுதிகளில் செயல்பட்டு வருகிறது.கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டில் செப்டம்பா் 13ஆம் தேதி நடத்தப்பட்ட முத்தரப்பு பேச்சுவாா்த்தையில் ஆண்டுதோறும் ஜனவரி மாதம் கறிக்கோழி வளா்ப்பு விவசாயிகள் சங்கத்தினரிடம் முத்தரப்பு பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, வளா்ப்பு கூலி 20 சதவிகிதம் உயா்த்த வேண்டும் என ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. அதன் பேரில் தொடக்கமாக வளா்ப்பு கூலி 6.50 சதவிகிதம் என முடிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த பேச்சுவாா்த்தையானது தொடா்ந்து ஆண்டு தோறும் நடைபெறவில்லை.வளா்ப்பு கூலியில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லாததால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனா்.
நிகழாண்டில் கறிக்கோழி வளா்ப்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் முத்தரப்பு பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, வளா்ப்பு கூலி 20 சதவீதமாக உயா்த்த வேண்டும் என அம்மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.