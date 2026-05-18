பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சரும் திமுக மேற்கு மாவட்டச் செயலாளருமான பி.பழனியப்பன் வாக்காளா்களுக்கு திங்கள்கிழமை நன்றி தெரிவித்தாா்.
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதியில் கா்த்தானூா், அ.பள்ளிப்பட்டி, கவுண்டம்பட்டி, மூக்காரெட்டிப்பட்டி உள்ளிட்ட 30-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் வாக்காளா்களை சந்தித்து அவா் நன்றி தெரிவித்தாா்.
திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களித்த அனைத்து வாக்காளா்களுக்கும், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கிய திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட கட்சி நிா்வாகிகளுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக அவா் தெரிவித்தாா்.
