பொங்கலுக்கு பிறகு பாஜக - அதிமுக கூட்டணி மேலும் வலுப்பெறும்: நயினாா் நாகேந்திரன்
பொங்கலுக்கு பிறகு பாஜக - அதிமுக கூட்டணி மேலும் வலுப்பெறும் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் தெரிவித்தாா்.
கிருஷ்ணகிரியில் ‘தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம்’ பொதுக்கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் பங்கேற்று பேசியதாவது:
தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் சுற்றுப்பயணம் கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெறுவது 42-ஆவது நிகழ்வாகும். தமிழகத்தில் அனைத்துத் துறைகளும் சீா்கெட்டுள்ளன.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலின்போது திமுக அறிவித்த 525 வாக்குறுதிகளில் 25 வாக்குறுதிகளை கூட நிறைவேற்றவில்லை. ஒசூரில் அரசு தொழிற்சாலை, ஒன்றியங்கள்தோறும் தானியக் கிடங்கு, 1000 தடுப்பணைகள், நியாயவிலைக் கடைகளில் தேங்காய் எண்ணெய் விற்கப்படும் என அளித்த எந்த வாக்குறுதியையும் நிறைவேற்றவில்லை.
அதேபோல, 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தை 150 நாளாக உயா்த்துவோம் என்று அறிவித்ததையும் நிறைவேற்றவில்லை. இத்திட்டத்தை பிரதமா் மோடி 125 நாள்களாக உயா்த்தியுள்ளாா். இனி அந்த திட்டத்தில் திமுகவினா் ஊழல் செய்ய முடியாது.
அரசு ஊழியா்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை கொண்டுவருவோம் என்று கூறி ஆட்சிக்கு வந்தனா். கவா்ச்சித் திட்டங்களை பொய் வாக்குறுதிகளாக அளித்து திமுக ஆட்சியைப் பிடித்தது. இப்போது தோ்தல் அறிக்கை தயாரிப்பதற்காக குழு அமைத்துள்ளனா். அக்குழு கவா்ச்சி திட்டத்தைத் தரமுடியாது எனக் கூறியுள்ளது. அவா்களே தாங்கள் முன்பு அளித்தது கவா்ச்சி வாக்குறுதி என்பதை ஒப்புக்கொண்டுள்ளனா்.
தமிழகத்தில் நடைபெறும் மாநில அரசின் அனைத்துத் திட்டங்களிலும் மத்திய அரசின் பங்கு 60 சதவீதம் உள்ளது. நியாயவிலைக் கடையில் வழங்கப்படும் அனைத்து பொருள்களையும் மத்திய அரசுதான் தருகிறது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் மட்டும் 80,000 விவசாயிகள் மத்திய அரசின் ரூ. 6 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகையை பெறுகிறாா்கள். 18,000 போ் பயிா்க்காப்பீடு பெற்றுள்ளனா். 30,000 பேருக்கு பிரதமரின் வீடு கிடைத்துள்ளது.
தைப் பிறந்தால் வழிபிறக்கும் என்று கூறுவா். எனவே, பொங்கலுக்கு பிறகு பாஜக - அதிமுக கூட்டணி மேலும் வலுப்பெறும். தோ்தலில் திமுக ஆட்சியை அகற்றுவோம் என்றாா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் பாஜக மாநில துணைத் தலைவா் கே.பி.ராமலிங்கம், மாநில பொதுச் செயலாளா் கருப்பு முருகானந்தம், மாநிலச் செயலாளா் வெங்கடேசன், கிருஷ்ணகிரி பாஜக கிழக்கு மாவட்டத் தலைவா் கவியரசு, முன்னாள் தலைவா் சிவபிரகாசம், அதிமுக கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளா் கே.அசோக்குமாா் எம்எல்ஏ (கிருஷ்ணகிரி), எம்எல்ஏ தமிழ்ச்செல்வம் (ஊத்தங்கரை) ஆகியோா் கலந்துகொண்டனா்.