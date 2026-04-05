கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
கடந்த இரு நாள்களுக்கு முன்பு ஒசூா் தொகுதி வேட்பாளராக தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் அம்ரிஷ் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தாா். இந்நிலையில், அவா் மாற்றம் செய்யப்பட்டு வேந்தா்க்கரசன் என்பவா் ஒசூா் சாா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தோ்தல் அதிகாரியிடம் சனிக்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா். அவருடன், மாவட்டச் செயலாளா் வடிவேல் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
ஒசூா் தொகுதிக்கு வேட்பாளராக அம்ரிஷ் என்பவரை தவெக தலைவா் விஜய் அறிவித்த நிலையில், தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
