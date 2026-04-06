கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை (தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட 8 பெண்கள் உள்பட மொத்தம் 24 போ் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனா்.
ஊத்தங்கரை தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளா் டி.எம்.தமிழ்ச்செல்வம், காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஆா்.குப்புசாமி, தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் மருத்துவா் என்.இளையராஜா உள்ளிட்ட பலா் ஊத்தங்கரை வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனா்.
தவெகவில் அதிமுக நிா்வாகிக்கு சீட்டு...
ஊத்தங்கரை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி (தனி) தவெக வேட்பாளராக மருத்துவா் என்.இளையராஜா வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா். இவா் அதிமுகவில் மாவட்ட மருத்துவா் அணி செயலாளராக பதவி வகித்தாா். இவா் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட சீட்டு தராததால் தவெகவில் இணைந்தாா்.
இதையடுத்து அவா் ஊத்தங்கரை தொகுதியில் தவெக சாா்பில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா். ஏற்கெனவே தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த குமரவேல், சுயேச்சையாக போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா்.
மேலும், இத்தொகுதியில் போட்டியிட காங்கிரஸ், அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழா் கட்சி, தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி, சுயேச்சைகள் என 8 பெண்கள் உள்பட மொத்தம் 24 போ் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனா்.
தொடர்புடையது
கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் போட்டியிட காங்கிரஸ் வேட்பாளா் உள்பட 19 போ் வேட்புமனு தாக்கல்
ஜோலாா்பேட்டை தொகுதியில் திமுக, அதிமுக உள்பட 33 போ் வேட்பு மனு தாக்கல்
பென்னாகரம் தொகுதியில் போட்டியிட காங்கிரஸ், பாமக உள்பட 26 போ் வேட்புமனு தாக்கல்
கெங்கவல்லி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வேட்புமனு தாக்கல்
வீடியோக்கள்
ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP
தினமணி செய்திச் சேவை
சூப்பர் கேர்ள் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு