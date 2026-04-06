Dinamani
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையரைப் பதவிநீக்க தீா்மானம்: மக்களவைத் தலைவர் நிராகரிப்புநேபாள முன்னாள் பிரதமரை விடுவிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு!தமிழ்நாட்டின் திட்டங்கள் புதுச்சேரிக்கும் தொடரும் : மு.க. ஸ்டாலின்பாஜகவுக்கு தமிழ்நாட்டில் கிடைத்த அடிமை பழனிசாமி மாதிரி, புதுச்சேரியில் ரங்கசாமி : மு.க. ஸ்டாலின்சென்னை சைதாப்பேட்டையில் நாளை (ஏப். 7) நடைபெறவிருந்த தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரசாரம் ரத்துகிடைக்கக்கூடாதவர்களுக்கு ஆட்சி கிடைத்துவிட்டது: திமுகவை விமர்சித்த எடப்பாடி பழனிசாமிசாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு : 9 குற்றவாளிகளுக்கும் மரண தண்டனைசென்னையில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து!மத்திய கிழக்கில் உள்ள இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக நாடு திரும்புவார்களா? பிரியங்கா காந்திபுதுவையில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பிரசாரம்!பாஜக வேட்பாளர் வென்றால் மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் வரும்! ஃபட்னவீஸ்தமிழகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவு!ஏப். 8, 9ல் சென்னையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்!
/
கிருஷ்ணகிரி

கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் போட்டியிட காங்கிரஸ் வேட்பாளா் உள்பட 19 போ் வேட்புமனு தாக்கல்

News image

கிருஷ்ணகிரி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி தோ்தலில் காங்கிரஸ் சாா்பில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்த அ.செல்லக்குமாா்.

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 7:37 pm

கிருஷ்ணகிரி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் அ.செல்லக்குமாா் உள்பட 19 போ் திங்கள்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனா்.

கிருஷ்ணகிரி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் அ.செல்லக்குமாா், கிருஷ்ணகிரி சட்டப்பேரவை தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தாா்.

அப்போது, பா்கூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் தே.மதியழகன் எம்எல்ஏ மற்றும் கூட்டணிக் கட்சியினா் உடனிருந்தனா்.

அதுபோல, தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் கிருஷ்ணகிரி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வேட்பாளா் முத்துலட்சுமி வீரப்பன் தனது வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தாா். கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் திங்கள்கிழமை மட்டும் பல்வேறு கட்சியினா் மற்றும் சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 19 போ் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனா்.

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி சாா்பில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முத்துலட்சுமி வீரப்பன்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு