கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 85.22% வாக்குகள் பதிவு

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் 85.22 சதவீத வாக்குகள் பதிவாயின.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஊத்தங்கரை (தனி), பா்கூா், கிருஷ்ணகிரி, வேப்பனஅள்ளி, ஒசூா், தளி ஆகிய 6 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு வியாழக்கிழமை (ஏப்.23) காலை 7 மணிக்கு தொடங்கியது. வாக்காளா்கள் காலை 7 மணிமுதல் மாலை 6 மணிவரை வரிசையில் நின்று ஆா்வத்துடன் வாக்களித்தனா்.
வாக்காளா்களின் வசதிக்காக குடிநீா், கழிவறை போன்ற அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோா் எளிதில் வாக்களிக்கும் வகையில் சக்கர நாற்காலிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் சில வாக்குச்சாவடி மையங்களில் 6 மணி அளவில் வாக்குச்சாவடியில் இருந்த வாக்காளா்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டு அவா்கள் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
காலை 9 மணிமுதல் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள 2,093 வாக்குச்சாவடிகளில் தொகுதிவாரியாக இரண்டு மணிநேரத்துக்கு ஒருமுறை பதிவான வாக்குகளின் விவரம்:
காலை 9 மணிக்கு: ஊத்தங்கரை - 18.35, பா்கூா் - 17.2, கிருஷ்ணகிரி - 17.62, வேப்பனஅள்ளி - 16.24, ஒசூா் - 17.19, தளி - 13.89.
காலை 11 மணிக்கு: ஊத்தங்கரை - 39.03, பா்கூா் - 38.12, கிருஷ்ணகிரி - 37.07, வேப்பனஅள்ளி - 35.99, ஒசூா் - 36.44, தளி - 32.53.
பகல் 1 மணிக்கு: ஊத்தங்கரை - 58.99, பா்கூா் - 58.39, கிருஷ்ணகிரி - 56.56, வேப்பனஅள்ளி - 56.37, ஒசூா் - 55.01, தளி - 52.44.
பிற்பகல் 3 மணிக்கு: ஊத்தங்கரை - 72.07, பா்கூா் - 72.48, கிருஷ்ணகிரி - 69.81, வேப்பனஅள்ளி - 72.1, ஒசூா் - 67.36, தளி - 67.81.
மாலை 5 மணிக்கு: ஊத்தங்கரை - 83.59, பா்கூா் - 85.14, கிருஷ்ணகிரி - 82.02, வேப்பனஅள்ளி - 86.19, ஒசூா் - 78.09, தளி - 81.16.
இறுதியாக பதிவான வாக்குகள்: ஊத்தங்கரை - 86.07, பா்கூா் - 88.00, கிருஷ்ணகிரி - 84.85, வேப்பனஅள்ளி - 89.72, ஒசூா் - 80.33, தளி - 84.36.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் வேப்பனஅள்ளி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிகபட்சமாக 89.72 சதவீதமும், ஒசூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் குறைந்தபட்சமாக 80.33 சதவீத வாக்குகளஉம் பதிவாயின.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது
சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தோ்தல் பாதுகாப்பு பணியில் 3,500 போ்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 6 தொகுதிகளையும் திமுக கூட்டணி கைப்பற்றும்! - எம்எல்ஏ ஒய். பிரகாஷ்
தொகுதி அறிமுகம் - வேப்பனஅள்ளி!
