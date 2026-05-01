கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டை லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி கோயிலில், நரசிம்ம ஜெயந்தி விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவையொட்டி புண்யாவாசனம், கலச ஸ்தாபனம், விஸ்வக்சேன ஆராதனை, லட்சுமி நரசிம்மா் மூலமந்திர ஹோமம், மஹா சுதா்சன ஹோமம், லட்சுமி குபேர ஹோமம், பூா்ணாஹுதி உள்ளிட்ட நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து, சுவாமிக்கு மஹா அபிஷேகம், சிறப்பு அலங்காரம், தீபாராதனை நடைபெற்றது. உற்சவ லட்சுமி நரசிம்மருக்கு சிறப்பு அலங்காரமும், பிரகார உற்சவமும் நடைபெற்றன. இதில், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த பக்தா்கள் பங்கேற்றனா்.
