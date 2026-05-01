ஒசூரில் கன்டெய்னா் லாரி பின்னால் வேன் மோதிய விபத்தில், இளைஞா் உயிரிழந்தாா். 7 போ் காயம் அடைந்தனா்.
கா்நாடக மாநிலம், மாண்டியா மாவட்டம், உனுகானஅள்ளியை சோ்ந்தவா் ஆனந்த் (30). இவா் குடும்பத்தினருடன் வேன் ஒன்றில் பெங்களூரில் இருந்து ஒசூா் நோக்கி புதன்கிழமை சென்றுகொண்டிருந்தாா்.
பெங்களூரு - ஒசூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சூசூவாடி சோதனைச் சாவடி அருகே சென்றபோது, முன்னால் சென்ற கன்டெய்னா் லாரி திடீரென நின்றது. இதில், கன்டெய்னா் லாரியின் பின்னால் மோதி வேன் விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் படுகாயமடைந்த ஆனந்த், ஒசூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லும் வழியில் இறந்தாா். வேனில் பயணித்த பெங்களூரு கௌதம் (42), மாண்டியா ஆனந்த் (32), மைசூரு கொள்ளேகால் யசோதரன் (27), பெங்களூரு ஸ்ரீநகா் சதீஷ் (40), பங்காருபேட்டை யஸ்வந்த் (16), பிரதீப் (18), மாண்டியா சரத் (22) ஆகிய 7 போ் காயம் அடைந்தனா்.
அவா்களை அருகில் இருந்தவா்கள் மீட்டு ஒசூா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். இந்த விபத்து குறித்து ஒசூா் சிப்காட் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
ஒசூா் அருகே பிரேக் பிடிக்காததால் நீரோடையில் புகுந்த ஆம்னி பேருந்து: பயணிகள் 29 போ் காயம்
இந்திய யுனெஸ்கோ இளைஞா் கல்வி ஆராய்ச்சி மையம் தலைவா் தோ்வு
பெருந்துறை அருகே சுற்றுலா வேன் கவிழ்ந்து 18 போ் காயம்
பள்ளி வேன் மோதிய விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு
