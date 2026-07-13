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கிருஷ்ணகிரி

சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு: ஓட்டுநா் கைது

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் அருகே 5 வகுப்பு படித்துவரும் சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த லாரி ஓட்டுநரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - கோப்புப்படம்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 1:10 am IST

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கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் அருகே 5 வகுப்பு படித்துவரும் சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த லாரி ஓட்டுநரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

ஒசூா் அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தை சோ்ந்த மினிலாரி ஓட்டுநா் தருமன் (49), அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 5 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்தாராம்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் ஒசூா் மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து ஓட்டுநரை போக்ஸோவில் கைது செய்தனா்.

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