தவெக ஆட்சி மூன்று மாதங்கள்கூட நீடிக்காது என்று முன்னாள் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்திருக்கக் கூடாது என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளா் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்தாா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கெலமங்கலம் பேரூராட்சிக்கு உள்பட்ட ஜீவா நகா், அண்ணா நகா், சுல்தான்பேட்டை, பனந்தோப்பு, விருப்பாட்சிநகா் ஆகிய பகுதிகளில் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் சுமாா் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் பல தலைமுறைகளாக வீடுகட்டி வசித்து வருகின்றனா்.
இந்த வீடுகளுக்கு கெலமங்கலம் பேரூராட்சி சாா்பில் வீட்டு வரி ரசீது, கதவு எண், குடிநீா் இணைப்பு, மின் இணைப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், இந்த வீடுகள் அனைத்தும் ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தில் உள்ளதாகக் கூறி, அவற்றை இடித்து அப்புறப்படுத்துவதற்காக இந்து சமய அறநிலையத் துறை மற்றும் வருவாய்த் துறை சாா்பில் அண்மையில் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது. இதற்கு அப்பகுதி மக்கள், அரசியல் கட்சியினா் கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்துள்ளனா்.
இந்த நடவடிக்கையைக் கண்டித்து, தளி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் டி. ராமச்சந்திரன் தலைமையில் கெலமங்கலம் வருவாய் ஆய்வாளா் அலுவலகம் எதிரே திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள், கட்சி தொண்டா்கள் கலந்துகொண்டு முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளா் மு. வீரபாண்டியன் பங்கேற்று பேசியதாவது:
கெலமங்கலத்தில் பல ஆண்டுகளாக குடியிருந்து வரும் ஏழை மக்களின் வீடுகளை இடித்து அப்புறப்படுத்துவதை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அனுமதிக்காது. இந்த செயலை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம். தமிழக அரசு உடனடியாக இப்பிரச்னையில் தலையிட்டு, ஏழை மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும், அவா்களது வீடுகளையும் பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, வருவாய்த் துறையினா் மற்றும் காவல் துறையினா் போராட்டக்காரா்களுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். இப்பிரச்னை தொடா்பாக தமிழக அரசிடம் பேசி, ஏழை மக்களுக்குப் பாதிப்பு இல்லாத வகையில் உரிய தீா்வு காண நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என அதிகாரிகள் தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, ஆா்ப்பாட்டம் தற்காலிகமாகக் கைவிடப்பட்டது.
பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் மு. வீரபாண்டியன் தெரிவித்ததாவது:
தவெக ஆட்சி மூன்று மாதங்கள்கூட நீடிக்காது என்று முன்னாள் முதல்வா் ஸ்டாலின் கூறியிருக்கக் கூடாது என்பதுதான் எங்கள் கருத்து.
‘இண்டி’ கூட்டணியில் இடதுசாரிகள் அங்கம் வகிக்கிறோம். இந்தியா கூட்டணி வலுப்பெற வேண்டும். கட்சி நலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டு, இந்திய நலனை முன்னிறுத்துவதால் அதில் நாங்கள் இருக்கிறோம்.
தமிழ்நாட்டில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த சில கட்சிகள் தவெக ஆட்சியில் அங்கம் வகிக்கின்றன. இடதுசாரி கட்சிகள் தவெகவுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவளிக்கிறோம். நாங்களும் இதுபற்றி ஒரு அதிகாரபூா்வமான அறிவிப்பை, இந்த மாதம் நடைபெறும் நிா்வாகக் குழு கூட்டம், செயற்குழு கூட்டத்திற்கு பிறகு வெளியிட உள்ளோம்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முறைப்படி கூட்டங்களைக் கூட்டி, வெளிப்படையாக எங்கள் அரசியல் முடிவை அறிவிப்போம். இப்போது நாங்கள் தவெக அரசை ஆதரிப்பது ஆளுநா் ஆட்சி அமைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகவும், இன்னொரு தோ்தல் மக்கள் மீது திணிக்கப்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காகவும்தான். தவெகவுக்கு 1 கோடியே 75 லட்சம் போ் வாக்களித்துள்ளனா். மக்கள் தீா்ப்பை நாம் ஏற்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.