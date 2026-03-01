ஒசூரில் பெண்ணை துப்பாக்கியைக் காட்டி மிரட்டிய இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ஒசூா் சமத்துவபுரத்தைச் சோ்ந்த பெண் முத்தா (35). இவா், பாகலூா் சாலையில் சமத்துபுரம் அருகே பழயை இரும்பு பொருள்கள் விற்பனை கடை நடத்தி வருகிறாா்.
கடந்த 25-ஆம் தேதி கடைக்கு வந்த ஒருவா், தான் போலீஸ் என்றும், திருட்டு பேட்டரிகளை வாங்கிக் கடையில் வைத்திருப்பதால் தனக்கு பணம் தரவேண்டும் என்று கூறி துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து நல்லூா் காவல் நிலையத்தில் முத்தா புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.
இந்நிலையில், பேருந்து நிலையம் எதிரே அந்த இளைஞரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிடித்து விசாரணை நடத்தியதில், அவா், ஒசூா் தோட்டகிரி பகுதியைச் சோ்ந்த மனோஜ் (33) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அந்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்து, அவரிடமிருந்த போலி கைத்துப்பாக்கியை பறிமுதல் செய்தனா்.
டிரெண்டிங்
முக்கூடலில் 2 கிலோ கஞ்சாவுடன் வட மாநில இளைஞா் கைது!
எலக்ட்ரிக் கடையில் திருடிய இளைஞா் கைது
போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா் கைது
சமூக ஊடகங்களில் துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டிய இளைஞா் கைது
வீடியோக்கள்
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...