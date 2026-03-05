ஒசூா் சந்திரசூடேஸ்வரா் கோயில் தெப்பல் உத்ஸவம்

ஒசூா் தோ்ப்பேட்டையில் உள்ள சந்திரசூடேஸ்வரா் கோயில் பச்சைக்குளத்தில் வியாழக்கிழமை தெப்பல் உத்ஸவம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூரில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற சந்திரசூடேஸ்வரா் மலைக்கோவில் தேரோட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதையொட்டி புதன்கிழமை இரவு ராவண வாகன உத்ஸவம் நடைபெற்றது. தினமும் உற்சவ மூா்த்திகளான மரகதாம்பிகை சமேத சந்திர சூடேஸ்வரா்
சிம்ம வாகனம், மயில் வாகன குதிரை வாகனம், நந்தி வாகனம், ஊா்வலம் மற்றும் சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண வைபோகம், மூன்றாம் தேதி திருத்தோ் விழா நடைபெற்றது.
வியாழக்கிழமை இரவு தோ்ப்பேட்டை பச்சைக்குளத்தில் 3 முறை சுற்றி வந்து உற்சவ மூா்த்தி சுவாமிகள் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். இதில் பக்தா்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனா்.
படவரி.. ஒசூா் தோ்ப்பேட்டை பச்சைக்குளத்தில் நடைபெற்ற தெப்பல் திருவிழா.
