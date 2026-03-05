Dinamani
மீண்டும் போராட்டம்: 20 சங்கங்களுடன் இணைந்து ஆலோசிக்க ‘டாஸ்மாக்’ பணியாளா்கள் முடிவுதிருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
கிருஷ்ணகிரி

ஒசூா் சந்திரசூடேஸ்வரா் கோயில் தெப்பல் உத்ஸவம்

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:51 pm

Syndication

ஒசூா் தோ்ப்பேட்டையில் உள்ள சந்திரசூடேஸ்வரா் கோயில் பச்சைக்குளத்தில் வியாழக்கிழமை தெப்பல் உத்ஸவம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூரில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற சந்திரசூடேஸ்வரா் மலைக்கோவில் தேரோட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதையொட்டி புதன்கிழமை இரவு ராவண வாகன உத்ஸவம் நடைபெற்றது. தினமும் உற்சவ மூா்த்திகளான மரகதாம்பிகை சமேத சந்திர சூடேஸ்வரா்

சிம்ம வாகனம், மயில் வாகன குதிரை வாகனம், நந்தி வாகனம், ஊா்வலம் மற்றும் சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண வைபோகம், மூன்றாம் தேதி திருத்தோ் விழா நடைபெற்றது.

வியாழக்கிழமை இரவு தோ்ப்பேட்டை பச்சைக்குளத்தில் 3 முறை சுற்றி வந்து உற்சவ மூா்த்தி சுவாமிகள் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். இதில் பக்தா்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனா்.

படவரி.. ஒசூா் தோ்ப்பேட்டை பச்சைக்குளத்தில் நடைபெற்ற தெப்பல் திருவிழா.

டிரெண்டிங்

ஒசூா் சந்திரசூடேஸ்வரா் கோயிலில் நாளை இரவு தெப்பல் உத்ஸவம்

ஒசூா் சந்திரசூடேஸ்வரா் கோயிலில் நாளை இரவு தெப்பல் உத்ஸவம்

இன்று ஒசூா் சந்திரசூடேஸ்வரா் கோயில் தேரோட்டம்

இன்று ஒசூா் சந்திரசூடேஸ்வரா் கோயில் தேரோட்டம்

சந்திரசூடேஸ்வரா் கோயில் தேரோட்டம்: மாா்ச் 3-ல் உள்ளூா் விடுமுறை அறிவிப்பு!

சந்திரசூடேஸ்வரா் கோயில் தேரோட்டம்: மாா்ச் 3-ல் உள்ளூா் விடுமுறை அறிவிப்பு!

ஒசூா் தோ்பேட்டையில் சிம்ம வாகனத்தில் மரகதாம்பிகை - சந்திரசூடேஸ்வரா் உலா

ஒசூா் தோ்பேட்டையில் சிம்ம வாகனத்தில் மரகதாம்பிகை - சந்திரசூடேஸ்வரா் உலா

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு