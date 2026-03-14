அதிமுக கூட்டணி 210 தொகுதிகளுக்குமேல் வெற்றிபெறும்: மு.தம்பிதுரை

அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினா் மு.தம்பிதுரை- (கோப்புப் படம்)
Updated On :14 மார்ச் 2026, 8:48 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அதிமுக கூட்டணி 210 தொகுதிகளுக்குமேல் வெற்றிபெறும் என அதிமுக கொள்கை பரப்புச் செயலாளா் மு.தம்பிதுரை தெரிவித்தாா்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை அருகில் விபத்தில் கையை இழந்த பெண்மணிக்கு, அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி பழனிசாமியின் அறிவுறுத்தலின்பேரில் செயற்கை கை பொருத்தப்பட்டது.

ஒசூா் செயிண்ட் பீட்டா்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், மருத்துவக் குழுவினரின் சிகிச்சையோடு செயற்கை கை வழங்கப்பட்டது. அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினா் மு.தம்பிதுரை அப்பெண்மணிக்கு செயற்கை கையை பொருத்தினாா்.

பின்னா் தம்பிதுரை செய்தியாளா்களிடம் பேசுகையில், தமிழகத்தின் உரிமைகளையும், வளா்ச்சியையும் காப்பதோடு, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துக்கு சேவைசெய்யும் வாய்ப்பாகவே இதை கருதுகிறேன். வரும் 2026 சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில், 210 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்று அதிமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பது உறுதி என்றாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், முன்னாள் அமைச்சா் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி, பா்கூா் முன்னாள் எம்எல்ஏ சி.வி.ராஜேந்திரன், அதிமுக மண்டலத் தலைவா் ராஜு உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு 28 தொகுதிகள், ஒரு மாநிலங்களவை இடம்!

காங்கிரஸுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை சீட் தருவதாக முதல்வர் உறுதி! செல்வப்பெருந்தகை தகவல்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி நீடிக்காது! எடப்பாடி கே.பழனிசாமி

அதிமுக கூட்டணி கட்சியினா் இன்று ஆா்ப்பாட்டம்

“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
