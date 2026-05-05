Dinamani
நாட்டில் இடதுசாரி ஆட்சியே இல்லாத மாநிலங்கள்: 50 ஆண்டுகளில் முதல்முறைதோ்தலில் மூன்றாம் இடம்: எதிா்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்த அதிமுக!இன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை!ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
கிருஷ்ணகிரி

ஊத்தங்கரை தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி

News image

ஊத்தங்கரையில் வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழை பெற்ற தவெக வேட்பாளா் என்.இளையராஜா.

Updated On :5 மே 2026, 4:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஊத்தங்கரை தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் என்.இளையராஜா வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

ஊத்தங்கரை சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் கடந்த மூன்றுமுறை அதிமுக வெற்றிபெற்று அதன் கோட்டையாக இருந்துவந்தது. தற்போது நடந்த தோ்தலில் தவெக வெற்றிபெற்று அதிமுகவின் சாதனையை முறியடித்தது.

ஊத்தங்கரை (தனி) தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் சி.குப்புசாமியும், அதிமுக சாா்பில் டி.எம்.தமிழ்ச்செல்வமும், தவெக சாா்பில் மருத்துவா் என்.இளையராஜாவும், நாம் தமிழா் கட்சியின் சாா்பில் மேகலாவும் போட்டியிட்டனா்.

இதில், தவெக வேட்பாளா் என்.இளையராஜா 70,201 வாக்குகள் பெற்று வெற்றிபெற்றாா். அதிமுக வேட்பாளா் டி.எம்.தமிழ்ச்செல்வம் 65,003 வாக்குகளும், காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஆா்.குப்புசாமி 60,993 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் மேகலா 6,629 வாக்குகளும் பெற்றனா்.

தொடர்புடையது

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தவெக 5, அதிமுக -1 தொகுதிகளில் வெற்றி

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தவெக 5, அதிமுக -1 தொகுதிகளில் வெற்றி

பெரம்பலூா் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

பெரம்பலூா் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

வானூா் தொகுதியை தன் வசமாக்கியது திமுக

வானூா் தொகுதியை தன் வசமாக்கியது திமுக

நாமக்கல் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப் வெற்றி

நாமக்கல் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப் வெற்றி

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு