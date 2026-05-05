ஊத்தங்கரை தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் என்.இளையராஜா வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.
ஊத்தங்கரை சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் கடந்த மூன்றுமுறை அதிமுக வெற்றிபெற்று அதன் கோட்டையாக இருந்துவந்தது. தற்போது நடந்த தோ்தலில் தவெக வெற்றிபெற்று அதிமுகவின் சாதனையை முறியடித்தது.
ஊத்தங்கரை (தனி) தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் சி.குப்புசாமியும், அதிமுக சாா்பில் டி.எம்.தமிழ்ச்செல்வமும், தவெக சாா்பில் மருத்துவா் என்.இளையராஜாவும், நாம் தமிழா் கட்சியின் சாா்பில் மேகலாவும் போட்டியிட்டனா்.
இதில், தவெக வேட்பாளா் என்.இளையராஜா 70,201 வாக்குகள் பெற்று வெற்றிபெற்றாா். அதிமுக வேட்பாளா் டி.எம்.தமிழ்ச்செல்வம் 65,003 வாக்குகளும், காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஆா்.குப்புசாமி 60,993 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் மேகலா 6,629 வாக்குகளும் பெற்றனா்.
தொடர்புடையது
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தவெக 5, அதிமுக -1 தொகுதிகளில் வெற்றி
பெரம்பலூா் தொகுதியில் தவெக வெற்றி
வானூா் தொகுதியை தன் வசமாக்கியது திமுக
நாமக்கல் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ்.திலீப் வெற்றி
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு