/
தேன்கனிக்கோட்டை அருகே 16 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்த விவசாயி மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
தேன்கனிக்கோட்டையை அடுத்த ஒசதொட்டியை சோ்ந்தவா் கணேஷ் (35), விவசாயி. இவா் 16 வயது சிறுமியை காதலித்து கடந்த 20 ஆம் தேதி பெற்றோா்களுக்கு தெரியாமல் திருமணம் செய்து கொண்டாா்.
இதுகுறித்து குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு துறை சாா்பில் தேன்கனிக்கோட்டை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து கணேஷ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
குழந்தையைத் தாக்கியவா் மீது வழக்கு
சிறுமியைத் திருமணம் செய்த இளைஞா் மீது போக்ஸோ வழக்கு
விவசாயி மீது தாக்குதல்: 24 போ் மீது வழக்கு
ஒன்றரை வயது குழந்தை மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு! போலீஸாா் விசாரணை!
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
29 பட டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
தினமணி செய்திச் சேவை
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
தினமணி செய்திச் சேவை
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை
13 மணி நேரங்கள் முன்பு