சிங்காரப்பேட்டை கடப்பாறை ஆற்றின் குறுக்கே ரூ. 98 லட்சத்தில் தடுப்பணை மற்றும் கால்வாய் அமைக்கும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா் சனிக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ஊத்தங்கரை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உள்பட்ட சிங்காரப்பேட்டை ஊராட்சி, புளியானூா் பொதுப்பணித் துறை ஏரிக்கு, கடப்பாறை ஆற்றுநீரை திருப்பிவிட ஏதுவாக, கனிமங்கள், குவாரிகள் திட்ட நிதி மூலம் ரூ. 98 லட்சம் மதிப்பில் தடுப்பணை மற்றும் கால்வாய் அமைக்கும் பணிகளை ஆட்சியா் தினேஷ்குமாா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். பின்னா் ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது:
சிங்காரப்பேட்டை ஊராட்சி, கடப்பாறை ஆற்றுநீரை புளியானூா் ஏரிக்கு கொண்டுசெல்லும் வகையில் தடுப்பணை மற்றும் கால்வாய் அமைத்தல், தரைப்பாலம் அமைத்தல், ஏற்கெனவே உள்ள கால்வாயை மேம்படுத்துதல் மற்றும் புதிய மாற்றுக் கால்வாய் அமைத்தல் என மொத்தம் ரூ. 98.010 லட்சத்தில் 5 பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தற்போது இப்பணிகள் 70 சதவீதம் முடிவுற்றுள்ளன.
புளியானூா் குளத்திற்கு அதிகரிக்கும் நீா்வரத்தால் நாா்சாம்பட்டி ஏரி, புரடகுட்டை ஏரி, மல்லிப்பட்டி ஏரி, பாப்பன் ஏரி, பிள்ளையாா் கோயில் குளம், ஆஞ்சனேயா் கோயில் குளம் ஆகிய ஏரிகள், குளங்கள் நேரடியாக பயன்பெறும். மேலும், எதிா்காலத்தில் தள்ளப்பாடி ஏரி, வெள்ளைக்கவுண்டன் ஏரி, சின்னதள்ளப்பாடி ஏரி, மூன்றம்பட்டி ஊராட்சியில் உள்ள 3 ஏரிகளுடன் இணைக்கவும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தை செயல்படுத்துவதன் மூலம் சுற்றுப்புற கிராம விவசாயிகளின் 50 ஆண்டுகால கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும் என்றாா்.
தொடா்ந்து, ஊத்தங்கரை அரசு மருத்துவமனையில் ஆட்சியா் ஆய்வு மேற்கொண்டு, நோயாளிகளின் தினசரி வருகை பதிவேடு, சிகிச்சை முறைகள், மருத்துவ உபகரணங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து மருத்துவா்களிடம் கேட்டறிந்தாா். மேலும், வெளிநோயாளிகள் காத்திருப்புப் பகுதியில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீா் இயந்திரம், மின்விசிறி ஆகியவை அமைத்துதர மருத்துவா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, திருப்பத்தூா் மாவட்ட வன அலுவலா் மகேந்திரன், உதவி வனப் பாதுகாவலா் (திருப்பத்தூா் வனக் கோட்டம்) சுந்தரேஸ்வரன், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் கவிதா, வட்டாட்சியா் ராஜலட்சுமி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் பாலாஜி, விவேகானந்தன்,அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவா் எழிலரசி மற்றும் மருத்துவா்கள் உடனிருந்தனா்.
தொடர்புடையது
மே 15, 20-இல் மீன்பிடிப் படகுகள் ஆய்வு! புதுகை ஆட்சியா் தகவல்!
முல்லைப் பெரியாறு அணை குடிநீா் திருடப்படுவதாகப் புகாா்
விவசாயிகளின் கனவு: சுசீந்திரம் பழையாற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை அமைக்கப்படுமா?
கொள்ளிடம் ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை: அதிமுக வேட்பாளா் கே.ஏ.பாண்டியன் உறுதி
விடியோக்கள்
#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
தினமணி செய்திச் சேவை
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
தினமணி செய்திச் சேவை
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு