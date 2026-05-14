கிருஷ்ணகிரி

கிருஷ்ணகிரி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

கிருஷ்ணகிரி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்ததில், வாணியம்பாடியைச் சோ்ந்த இளைஞா் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி, சலாமாபாத் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அஸ்தாக் அகமது (23). இவா், கோழி வியாபாரிகளான சில நண்பா்களுடன் சோ்ந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கந்திகுப்பம் அருகே உள்ள ராசிப்பள்ளி கிராமத்துக்கு புதன்கிழமை அதிகாலை சென்றாா்.

அங்கு பச்சியப்பன் (43) கோழிப் பண்ணையிலிருந்து கோழிகளை வாகனத்தில் ஏற்றிக் கொண்டிருந்தனா். அப்போது, மின்கசிவு ஏற்பட்ட தண்ணீரில் கால் வைத்தபோது, மின்சாரம் பாய்ந்து நிகழ்விடத்திலேயே அஸ்தாக் அகமது உயிரிழந்தாா்.

தகவல் அறிந்த கந்திகுப்பம் போலீஸாா், அஸ்தாக் அகமதுவின் உடலை மீட்டு கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து கந்திகுப்பம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.

