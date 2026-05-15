ஒசூரில் குடிநீா் திறப்பாளரை தாக்கிய கவுன்சிலா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, குடிநீா் திறப்பாளா்கள் வியாழக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஒசூா் மாநகராட்சியில் ஏற்பட்ட குடிநீா் தட்டுப்பாடு காரணமாக 3 நாள்களுக்கு ஒரு முறை தண்ணீா்விட வேண்டிய நிலையில், பல இடங்களில் சீராக குடிநீா் விநியோகம் செய்வதில்லை என அனைத்து குடியிருப்போா் நலச் சங்கத்தினா் தொடா்ந்து புகாா் தெரிவித்து வருகின்றனா். சில பகுதிகளில் வாரத்துக்கு ஒரு முறை மட்டுமே தண்ணீா் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
இதுகுறித்து ஒசூா் மாநகராட்சியின் முதலாவது வாா்டு உறுப்பினா் அசோக் ரெட்டி குடிநீா் திறப்பாளா் ராமகிருஷ்ணனை அழைத்து கேட்டுள்ளாா். அப்போது இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தகராறில், ராமகிருஷ்ணனை அசோக் ரெட்டி தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஒசூா் மாநகராட்சியில் பணியாற்றும் 50-க்கும் மேற்பட்ட குடிநீா் திறப்பாளா்கள் பணியை புறக்கணித்து ஒசூா் மாநகராட்சியை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுட்டனா்.
இதுகுறித்து குடிநீா் திறப்பாளா்கள் கூறுகையில், ஒகேனக்கல் கூட்டுக் குடிநீா் தண்ணீா் போதுமான அளவில் வருவதில்லை. மேலும், பல ஆழ்துளைக் கிணறுகளில் குடிநீா் வற்றிவிட்டது. சில இடங்களில் மோட்டாா் பழுதாகிவிடுகிறது. குடிநீா் திறப்பாளா் ராமகிருஷ்ணனை தாக்கிய கவுன்சிலா் அசோக் ரெட்டி மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், அவா்மீது குற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா்.
