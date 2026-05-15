கிருஷ்ணகிரி

ஜவஹா் சிறுவா் மன்ற கோடை கால பயிற்சி முகாம் நிறைவு

ஜவஹா் சிறுவா் மன்றம் சாா்பில் நடைபெற்ற கோடை கால பயிற்சி முகாம் வெள்ளிக்கிழமை நிறைவுபெற்றது.

கோடை கால பயிற்சி முகாமில் சான்றிதழ் பெற்றவா்கள்.

Updated On :1 நிமிடம் முன்பு

சிறுவா்களின் கலை ஆா்வத்தை தூண்டும் வகையில், ஜவஹா் சிறுவா் மன்றம் சாா்பில், சிறுவா்களுக்கு பகுதிநேர கலைப்பயிற்சி முகாம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அரசு இசைப் பள்ளியில் மே 6-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதில், 5 முதல் 16 வயதுக்கு உள்பட்ட சிறுவா், சிறுமியா் பங்கேற்றனா்.

முகாமில் பரதநாட்டியத்தில் 24 போ், குரலிசையில் 13 போ், யோகாவில் 20 போ், ஓவியம் தீட்டுதலில் 40 போ் என மொத்தம் 97 போ் பங்கேற்றனா். பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிறைவு விழாவுக்கு இசைப் பள்ளியின் தலைமையாசிரியா் திருவேணி தலைமை வகித்தாா். இதில், ஜவஹா் சிறுவா் மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளா் மற்றும் திட்ட அலுவலா் ஞானசக்தி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். முகாமில் முழுமையாக பங்கேற்றோருக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

கோடை விடுமுறைக்கு பின்னா் பள்ளி திறக்கப்பட்டவுடன், ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வருடாந்திர கலைப்பயிற்சி வகுப்பு தொடங்க உள்ளது. இதில், 5 முதல் 16 வயதுக்கு உள்பட்டோா் பங்கேற்கலாம் என இந்நிகழ்வில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும் விவரங்களுக்கு 99433 51775 என்ற எண்ணில் தொடா்புகொள்ளலாம்.

