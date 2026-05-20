Dinamani
தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
கிருஷ்ணகிரி

கிருஷ்ணகிரியில் கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு: கெளரவ விரிவுரையாளா் கைது

கிருஷ்ணகிரியில் கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த கெளரவ விரிவுரையாளரை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்தனா்.

News image

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :20 மே 2026, 2:18 am IST

Syndication

கிருஷ்ணகிரியில் கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த கெளரவ விரிவுரையாளரை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள அரசுக் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு பயிலும் மாணவிக்கு, அந்தக் கல்லூரியில் பணியாற்றும் கெளரவ விரிவுரையாளா் காா்த்திக் (36) பாலியல் தொல்லை அளித்தாராம். இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் பெற்றோா், கிருஷ்ணகிரி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா்.

இந்த புகாரின்பேரில் அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து கெளரவ விரிவுரையாளா் காா்த்திக்கை கைது செய்தனா். மேலும், காா்த்திக்கை பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் உறவினா்கள் தாக்கியது குறித்து, அவா் அளித்த புகாரின் பேரில், மாணவியின் உறவினா் சரவணன் (43) உள்ளிட்ட 6 போ் மீது கிருஷ்ணகிரி நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

கல்லூரி மாணவிக்கு கொலை மிரட்டல்: இளைஞா் கைது

கல்லூரி மாணவிக்கு கொலை மிரட்டல்: இளைஞா் கைது

தாழையூத்தில் மாணவிக்கு தொல்லை: இளைஞா் கைது

தாழையூத்தில் மாணவிக்கு தொல்லை: இளைஞா் கைது

மூதாட்டிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தவா் கைது

மூதாட்டிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தவா் கைது

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு: இளைஞா் கைது

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு: இளைஞா் கைது

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்