இன்ஸ்டாகிராமில் பழகிய பெண்ணிடம் 16 பவுன் நகை, ரூ. 1 லட்சத்தை ஏமாற்றிய இளைஞா் கைது
இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகிய பெண்ணிடம் 16 பவுன் நகை, ரூ. 1 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவற்றை ஏமாற்றிய இளைஞரை ஒசூா் மாநகர போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகிய பெண்ணிடம் 16 பவுன் நகை, ரூ. 1 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவற்றை ஏமாற்றிய இளைஞரை ஒசூா் மாநகர போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஒசூா் நகர காவல் நிலையத்துக்கு அண்மையில் வந்த கோவையைச் சோ்ந்த 24 வயது பெண், திருப்பத்தூரைச் சோ்ந்த கெளசிக் (24) இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் தன்னிடம் பழகி திருமணம் செய்துகொள்வதாக கூறி, ஒசூருக்கு அழைத்து வந்து 16 பவுன் நகை மற்றும் ரூ. 1 லட்சத்தை ஏமாற்றியதாக புகாா் அளித்தாா்.
அதன்பேரில், காவல் ஆய்வாளா் பிரகாஷ் வழக்குப் பதிவுசெய்து தனிப்படை அமைத்து கெளசிக்கை தேடிவந்தனா்.
இந்நிலையில், கைப்பேசி சிக்னலை வைத்து திருப்பத்தூா் அருகே ஏலகிரியில் தலைமறைவாக இருந்த கெளசிக்கை புதன்கிழமை கைதுசெய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து 2 இருசக்கர வாகனங்கள், 9 பவுன் தங்க நகையை பறிமுதல் செய்தனா்.
இதுகுறித்து போலீஸாா் கூறுகையில், கோவையைச் சோ்ந்த பெண்ணிடம் ஐ.டி. நிறுவனத்தில் பணியாற்றுவதாக கூறிய கெளசிக், கடந்த ஓா் ஆண்டாக இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகிவந்துள்ளாா். பின்னா், திருமணம் செய்துகொள்வதாக ஆசைவாா்த்தை கூறி, அவரிடமிருந்து ரூ. 85 ஆயிரம்வரை பெற்றுள்ளாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, கடந்த மாதம் 28-ஆம் தேதி அப்பெண்ணை சேலத்துக்கு வரவழைத்து அங்கிருந்து ஒசூருக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் அழைத்து வந்துள்ளாா். ஒசூரில் ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தபோது, அப்பெண் வைத்திருந்த 16 பவுன் நகையை அடகுவைத்து பணம் கொண்டுவருவதாக கூறிச் சென்ற கெளசிக் தலைமறைவானாா்.
நகைகளுடன் வாணியம்பாடிக்கு சென்ற கெளசிக், 6 பவுன் நகையை ரூ. 3 லட்சத்துக்கு விற்று விலை உயா்ந்த இருசக்கர வாகனத்தை வாங்கியுள்ளாா். பின்னா், புதுச்சேரி, ஏலகிரி ஆகிய பகுதிகளில் உல்லாசமாக சுற்றியுள்ளாா். இந்நிலையில், கைப்பேசி சிக்னலை வைத்து அவா் ஏலகிரியில் கைது செய்யப்பட்டாா். இதேபோல, இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் மேலும் 3 பெண்களிடம் கெளசிக் பழகி வந்துள்ளாா் என்றனா்.
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