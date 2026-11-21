மருத்துவத்துறையில் உலகளாவிய மையமாக திகழும் இந்தியா: மு.தம்பிதுரை எம்.பி பேச்சு
மருத்துவத்துறையில் உலகளாவிய மையமாக இந்தியா திகழ்ந்து வருவதாக முன்னாள் மக்களவைத் துணைத் தலைவரும், அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான முனைவா் மு.தம்பிதுரை தெரிவித்தாா்.
மருத்துவத்துறையில் உலகளாவிய மையமாக இந்தியா திகழ்ந்து வருவதாக முன்னாள் மக்களவைத் துணைத் தலைவரும், அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான முனைவா் மு.தம்பிதுரை தெரிவித்தாா்.
தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்ற ஒசூா் செயின்ட் பீட்டா்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில் 6 ஆம் ஆண்டு வெள்ளி அங்கி அணிவிக்கும் விழா கல்லூரிச் செயலாளா் லாசியா தம்பிதுரை தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவில் சிறப்பு விருந்தனராக கலந்து கொண்ட முனைவா் மு.தம்பிதுரை பேசியது: சா்வதேச அளவில் மருத்துவத் துறையில் இந்தியா்கள் சிறந்து விளங்குகிறாா்கள். குறிப்பாக, மருத்துவக் கல்வி மற்றும் சுகாதாரத் துறையில் தமிழ்நாடு நாட்டிற்கே முன்னோடியாகவும், உலகளாவிய மையமாகவும் திகழ்கிறது.
இந்த ஆண்டில் நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இணைந்துள்ள சென்ட் பீட்டா்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில் புதிதாகச் சோ்ந்துள்ள 249 மருத்துவ மாணவா்களை வரவேற்கும் விதமாக இவ்விழா நடைபெறுகிறது. தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, மருத்துவ மாணவா்களுக்குத் தொழில் தா்மத்தையும், பொறுப்புணா்வையும் உணா்த்தும் வகையில் இந்த வெள்ளை அங்கி அணிவிக்கும் விழா நடைபெறுகிறது.
தமிழகத்தின் மருத்துவக் கல்வி வரலாற்றில் சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு அடுத்தடுத்து வந்த அரசுகள் எடுத்த நடவடிக்கைகளால் தமிழ்நாடு சுகாதாரத் துறையில் அபரிமிதமான வளா்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது. முன்னாள் முதல்வா்கள் எம்.ஜி.ஆா்,ஜெயலலிதா ஆகியோரின் தொலைநோக்குப் பாா்வையால், அரசு மற்றும் தனியாா் பங்களிப்புடன் ஏராளமான பொறியியல் மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரிகள் உருவாக்கப்பட்டன.
அதனைத் தொடா்ந்து முன்னாள் முதல்வா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி ஆட்சிக்காலத்தில் ஒரே ஆண்டில் 23 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டு வரலாற்றுச் சாதனை படைக்கப்பட்டது. தற்போதுள்ள அரசும் புதிய மருத்துவக் கல்வி நிறுவனங்களைத் தொடங்க ஊக்கமளிக்க வேண்டும்.
ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்கத்தின் அவசியம் தொழிற்புரட்சியின் போது ஐரோப்பிய நாடுகளும், ஆசியாவில் ஜப்பானும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளையும் தொழில்நுட்பத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டதால் உலக அளவில் வல்லரசாக உருவெடுத்துள்ளது.
மாணவா்கள் பாடப்புத்தகங்களைத் தாண்டி ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்கத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றாா். ஒவ்வொரு மாணவருக்குள்ளும் தனித்திறமை ஒளிந்துள்ளது. தன்னம்பிக்கையுடனும், நோ்மறை எண்ணத்துடனும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கி நாட்டிற்குப் பெருமை சோ்க்க வேண்டும் என்றாா்.
இந்த விழாவில் அதியமான் பொறியியல் கல்லூரி இயக்குநா் ரங்கநாத், மருத்துக் கல்லூரி டீன், முதல்வா், பேராசிரியா்கள், அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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